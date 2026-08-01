Resalta tus ojos cafés con las sombras con brillo

Las personas con ojos cafés cuentan con ventajas a la hora del maquillaje ya que permiten poder utilizar diversos colores y acabados para destacar la profundidad de los mismos como también aportarles luminosidad.

Uno de los productos más utilizados a la hora de maquillar los ojos cafés son las sombras con brillo debido a que tienen la capacidad de aportar luz al párpado y logra que la mirada luzca más expresiva.

¿Cómo usar las sombras con brillo en los ojos cafés?

Quienes tienen ojos cafés pueden utilizar los tonos como el dorado, cobre, bronce, terracota y champagne ya que crean un contraste natural y resaltan los matices naturales. Vas a obtener un efecto elegante para cualquier momento del día.

Por otro lado, debes tener en cuenta el delineado para poder intensificar la mirada. Si utilizas el color negro para ello vas a obtener un acabado clásico y definido, pero si te colocas un tono café oscuro o bronces pues obtendrás un resultado suave, pero mantendrás la profundidad. También se recomienda aplicar tonos metálicos como lo son el dorado o el cobre para la línea inferior de las pestañas con el objetivo de darle un toque.

Iluminar el lagrimal es buena opción como así también el arco de la ceja. Para ello te puedes ayudar con sombras de acabado satinado o brillante que te permitirán abrir visualmente los ojos y le da a tu maquillaje un efecto fresco.

Maquilla los ojos para que se vean estilizados y rasgados.|(ESPECIAL/CANVA)

Llegamos al momento de las pestañas que deben quedar bien definidas con máscara de volumen y tener las cejas peinadas para enmarcar la mirada. Al combinar sombras con brillo, acabados luminosos y delineado correcto, vas a poder resaltar la belleza de tus ojos sin necesidad de aplicar muchos productos.

Elige bien los colores y texturas para que el maquillaje se convierta en un aliado perfecto y lograr que tus ojos cafés se vean bien en todo momento.