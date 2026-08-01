A partir de los 60 así debes integrar tus canas para verte más joven, según expertos

Las canas comienzan a aparecer con el paso del tiempo por lo que muchos optan por ocultarlas con tinturas tradicionales. Sin embargo, los expertos recomiendan implementar técnicas más naturales para integrarlas con el resto del pelo.

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Una de las tendencias que se están utilizando es la de balayage greige, una técnica donde se combinan los tonos grises y beige para poder obtener un efecto elegante, luminoso y no que no necesita mucho mantenimiento.

¿Por qué se recomiendan las balayage greige para las canas?

Las balyage greige reciben el nombre por su combinación de los tonos gris y beige. E una técnica que nos lleva a mezclar matices de estos colores para crear un degradé que se funde con el color natural del cabello y con las canas que van apareciendo.

Así es que los coloristas realizan mechas ubicadas estratégicamente para dar profundidad, brillo y movimiento por lo que no se busca hacer el contraste. Para que tengas en cuenta los especialistas trabajan con una proporción cercana al 60% de tonos rubios y 40% de grises o plateados, aunque esa fórmula puede modificarse según la cantidad de canas, el color de base y el resultado que busque cada persona

En definitiva, el objetivo es poder obtener un acabado armónico para que las canas se conviertan en parte del diseño del cabello y que no se busque cubrir de manera constante. Ante esto es que es una buena recomendación para las mujeres mayores de 60 años que desean reducir la frecuencia de las tinturas sin renunciar a un look cuidado, moderno y sofisticado.

Una de las ventajas de esta técnica es que es de bajo mantenimiento ya que al difuminar el crecimiento natural puedes espaciar las visitar al salón. Además, la raíz no genera un contraste muy evidente como cuando se decide teñir todo el cabello.

Por otro lado, el balayage greige ayuda a resaltar la textura y el brillo natural del cabello, aportando luminosidad al rostro y un efecto visual más suave. Además, esto no busca disimular las canas, sino que se busca integrarlas de manera elegante.