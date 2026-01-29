11 diseños de uñas baby boomer en diferentes colores: desde las más sencillas hasta las más decoradas

De entre todos los diseños de uñas que estaremos viendo en 2026 , las baby boomer son una opción infalible para quienes buscan un manicure bonito, sofisticado y atemporal. Y ya no solo se limitan a modelos nude y discretos, ya también hay combinaciones coloridas, con relieves y aplicaciones que combinan con todo.

Así que si estás buscando inspiración para tu próxima visita al salón de belleza, checa estas ideas de "baby boomer nails" que apuestan por los tonos vibrantes, experimentan con las técnicas del momento y mezclan elementos que antes parecían incompatibles con este estilo. Y por si fuera poco, puedes elegir llevarlas largas o cortas; almendradas o cuadradas; lisas o con brillo.

Uñas baby boomer: 11 diseños que se ven hermosos y son muy elegantes

Puntiagudas color café con baño de brillo .

. Con efecto "ojo de gato" y técnica francesa .

. Almendradas cortas color rosa tipo "glaseado".

Manicure XL con relieve de gel en diferentes colores .

. Diseños de uñas inspirados en los atardeceres .

. Manicure baby boomer con charms florales.

Con efecto metalizado en colores neutros .

. Uñas baby boomer clásicas con punta blanca y hojuelas de oro .

. Diseños tipo "sirena" a dos tonos.

Manicure tipo "tie die" y técnica baby boomer .

. Diseños de uñas ballerina inspiradas en el arcoíris

¿Cómo son las uñas baby boomer?

La técnica de uñas baby boomer consiste en un degradado tenue entre dos tonalidades o más, según la definición de British Vogue. Originalmente, era considerado como una alternativa a los modelos tipo francés con rosa y blanco, pero conforme adquirió popularidad se fue probando con otros colores y efecto, llegando a combinaciones llamativas y siluetas con relieves y charms.

Para lograr este defuminado casi perfecto, las expertas en "nail art" suelen utilizar pinceles con punta suave y húmeda, lo que permite delinear toda la estructura sin que los esmaltes se mezclen, explica el portal especializado Nails 4 You. Casi siempre se hacen con gel porque este material es lo suficientemente maleable para combinarse y crear diseños únicos que este 2026 se apoderarán de las tendencias de manicure más famosas .