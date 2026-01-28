11 diseños de uñas cuadradas rosadas elegantes, pero sencillas: son hermosas para invierno

El invierno también se lleva en la manicura, y el rosa se ha convertido en el tono estrella de la temporada. Si quieres lucir uñas cuadradas en color rosa sin perder elegancia ni sencillez , hay estilos en tendencia que, además, pueden potenciar las cualidades de tu personalidad. Aquí te mostramos 11 ideas que vale la pena considerar y que te ayudarán a conseguir unas manos sofisticadas, pero fácil de llevar.

Según la revista de moda Elle, el rosado es el rey indiscutible de este invierno. Se trata de una moda que comenzó en diciembre de 2025 y se extenderá hasta mediados de marzo de 2026, gracias a que es un tono que simula lo natural, estiliza las manos y se adapta sin esfuerzo a todo tipo de eventos. Mira abajo algunos ejemplos en FOTOS.

A qué tipo de manos les quedan las uñas cuadradas

Uñas tono rosado pastel sólido con brillo suave: Aplica un gel rosado suave y cúbrelo con una capa de top coat brillante; sencillo y pulido, proyecta una personalidad clásica y refinada, perfecta para el día a día sin esfuerzo.

Usa las uñas rosas con brillos para lucir elegante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Manicura color rosa ombré sutil: Desde un rosa pálido en la base hasta un tono más intenso en la punta, con transición suave; se hace con esponja o aerógrafo y top coat. Da una vibra femenina y amable sin exagerar.

Uñas rosas con esmalte efecto cristal (glazed donut): Base rosada translúcida con polvos efecto "jelly" para un brillo vidrioso; refleja una personalidad sofisticada y moderna.

Uñas estilo marble rosa y blanco: Base rosada clara con vetas blancas finas dibujadas con pincel delgado y top coat; elegante y artística, ideal para alguien creativo y con gusto delicado.

Mira estos diseños de uñas rosas cuadradas que te pueden gustar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas tono rosa con destellos plateados (glitter accent): Pinta la mayoría de las uñas de rosa y deja una o dos con brillo plateado; sencillo pero con un toque festivo, ideal para una personalidad optimista y alegre.

Manicura French rosada suave: Base rosada con líneas francesas blancas o metálicas; clásico reinventado que dice seguridad y elegancia discreta.

Uñas con rosa mate y puntas brillosas: Base rosa en acabado mate y puntas en brillante en la misma tonalidad; crea un contraste sofisticado que muestra una personalidad con estilo y detallista.

Uñas rosa con micro diseños geométricos: Usa líneas finas o puntos delicados en tono rosado más oscuro o blanco; añade un toque artístico sin ser recargado, perfecto para alguien sofisticado pero juguetón.

Manicura color rosa con estilo french invertida: La línea francesa se coloca cerca de la cutícula con un tono rosado pálido; se hace con pincel fino y top coat. Refiere a personalidad moderna y con confianza.

Uñas rosa con micro brillos dispersos: Base rosada y unos pocos micro brillos aplicados estratégicamente; sutil y elegante, para alguien que es refinado y minimalista.

Base rosada y unos pocos micro brillos aplicados estratégicamente; sutil y elegante, para alguien que es . Uñas rosa con efecto satinado suave: Usa un top coat satinado sobre un esmalte rosa; sencillo y elegante, proyecta una personalidad soñadora y sofisticada sin exceso.

Con qué color combinar el rosa en las uñas

El tono rosa de las uñas puede llevarse liso con acabados glossy, marble ligero o efecto cristal, de hecho es la tendencia sofisticada y sencilla de la temporada. Sin embargo, si la quieres conminar con otros tonos y detalles, puedes escoger entre el gris, blanco, negro y el nude, aunque también puedes experimentar con el verde, dorado y tonos pastel.