11 modelos de uñas rojas sencillas, pero que se ven muy elegantes: úsalas en cortas o largas

Las uñas rojas son un clásico en esta época del año y de las favoritas, pues combina con cualquier tipo de outfit, lo que le da un plus y el visto bueno de muchas mujeres para probarse el modelo. Esta tonalidad también es de las más elegantes y sencillas, tanto en cortas como largas, como lo son esto 5 diseños en dorado para lucir en Año Nuevo .

De acuerdo con el portal Vogue, la tendencia en esta ocasión no son las garras afiladas y XL, pues está de moda las uñas cortas y cuadradas, con una tonalidad de rojo más oscuro, para simular el color del vino tinto. No obstante, hay gusto y diseños para todas, como estos 47 modelos en nude, que lucen espectacular tanto en cortas como largas .

1. Cuadradas con piedritas

Este modelo es uno de los más comunes, pero el plus de este es agregarle una piedrita a una de las uñas a fin de resaltar el diseño.

2. Combinación

2. Combinación

El rojo se puede combinar con otro color, que en este caso es el blanco en una uña. El modelo suele ser vistoso en la época decembrina.

3. Grandes con figuras

3. Grandes con figuras

Este tipo de uñas son ideales para ciertas mujeres, pues el modelo es grande y resalta por sus figuras, que en este caso son flores.

4. Vino tinto

4. Vino tinto

Este diseño es una tonalidad más oscura, tirándole al color vino tinto. El modelo es sumamente elegante, pues se le incrustan piedritas brillosas.

5. Afiladas

5. Afiladas

El modelo de las uñas es afilado, que es del agrado de muchas mujeres, pero de otras no. El diseño es sencillo, pero puede llevarse a eventos especiales.

6. Juego de colores

6. Juego de colores

El negro y rojo es una gran combinación y en las uñas no es la excepción. En este modelo puedes jugar con ambos colores.

7. Degradado

7. Degradado

El modelo es sumamente vistoso y elegante, pues combina el rojo y negro en degradado, una técnica que da una transición suave a las diferentes tonalidades.

8. Rojo con dorado

8. Rojo con dorado

El dorado es símbolo de elegancia y qué mejor manera que combinarlo con un rojo oscuro, para ser la envidia de las demás.

9. Bicolor

9. Bicolor

Se habló de la gran combinación que son el rojo y el negro, pero un gran diseño es hacer un tipo bicolor; es decir, una uña roja y a otra negra.

10. Plateado

10. Plateado

El rojo se puede combinar con el plateado, como en la imagen de referencia. Asimismo, se puede explorar otros modelos, colocando uñas de diferentes tonalidades de este color.

11. Estilo nude

11. Estilo nude

El rojo se puede combinar con los colores nude, aunque para hacerlo la tonalidad debe ser un poco más oscura.