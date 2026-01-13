7 cortes de cabello para mujer que serán tendencia en todo el 2026 y te harán lucir como ninguna

El 2026 llega con nuevas propuestas en cortes de cabello que apuestan por la naturalidad, el movimiento y la personalidad. Estos siete estilos se perfilan como los grandes protagonistas del año y prometen transformar tu look, resaltando tus rasgos y haciéndote lucir como ninguna.

Desde el portal especializado Trendencias compartieron algunas de las inspiraciones que se verán en la cabellera durante este año , que se destacarán por su estilo, versatilidad y modernidad.

Estos son los cortes de cabello del 2026

1. Bob recto pulido: minimalista y elegante, a la altura de la mandíbula o un poco más abajo. Ideal para un look sofisticado y actual.

|Pinterest

2. Long bob con capas suaves: mantiene el largo medio, pero con movimiento natural. Favorece a casi todos los tipos de rostro.

|Pinterest

3. Corte mariposa (butterfly cut): capas largas y bien definidas que aportan volumen sin perder longitud. Seguirá siendo uno de los más pedidos.

|Pinterest

4. Shag moderno: con capas desfiladas y textura relajada. Perfecto para un look desenfadado y con personalidad.

|Pinterest

5. Pixie largo: corto pero femenino, con flequillo largo o mechones laterales. Ideal para quienes buscan un cambio radical y elegante.

|Pinterest

6. Corte recto XL: cabello largo, sano y sin capas marcadas. Una tendencia fuerte para quienes prefieren lo clásico y pulido.

|Pinterest

7. Corte con flequillo cortina: se combina con distintos largos y aporta un aire juvenil y moderno que seguirá en auge durante todo el año.

|Pinterest

Esto tienes que saber antes de cortarte el cabello

Antes de cambiar de look, expertos de la revista Glamour indicaron que es importante tener en cuenta algunos puntos clave para que el resultado sea justo lo que esperas y no una decepción.

