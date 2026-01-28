Remodelar cualquier zona de la casa no es tarea sencilla, pues se debe hacer todo planeado, a fin de que quedes conforme con el resultado. Este es un gran año para hacerle ese cambio a tu sala pequeña, con el objetivo de que se vea más grande y lujosa, ya que es el espacio donde recibes las visitas, por lo que tienen que quedar impactos en primera instancia. Este es el color tendencia de este año para estos lugares del hogar .

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, se deben tomar en cuenta 3 puntos importantes para interiores del hogar y ellos son el color, mobiliario y texturas, los cuales debes elegir meticulosamente para que el resultado sea extraordinario. Checa estas 9 ideas para que tu sala se vea de película y más amplia.

12 ideas para remodelar una sala pequeña y que se vea más grande: todo lo que debes hacer|Pinterest

Los tips a seguir para que sea un éxito la remodelación de la sala

1. Determinar el espacio: Debido a que el espacio es pequeño, se debe tomar en cuenta las medidas, para después amueblarla, pues será en vano que compres una pantalla de 75 pulgadas si realmente el lugar solo da para una de 32 pulgadas.

2. Elegir un punto focal: Este espacio será indispensable en la remodelación de tu sala, ya que te guiará para distribuir todo el mobiliario.

12 ideas para remodelar una sala pequeña y que se vea más grande: todo lo que debes hacer|Pinterest

3. Elegir mobiliario: Es importante este paso y de suma atención, ya que se deben tomar en cuenta varios factores para elegir los sillones donde se sentará la familia y las visitas. Cabe recalcar que deben combinar con los colores del espacio.

4. Muebles con más funciones. Puedes elegir sillones que se conviertan en cama, si tu casa o departamento es pequeña. Este tipo de sofás te salvarán más de una vez, en caso de que una persona se llegue a hospedar a tu hogar.

5. Medir los espacios. Se debe tomar en cuenta las medidas de la sala, a fin de comprar los muebles que se adecúen a ello, pues será sumamente molesto ver 2 sofás casi encimados.