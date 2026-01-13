13 ideas de peinados para graduación que se ven fuera de serie: hay opciones en suelto y recogido

La graduación es un momento sumamente especial y marca el inicio de una nueva etapa. Es por esto que resulta tan importante la imagen que se proyecta ese día, pasando desde el vestido que se usará, hasta aspectos que a menudo pasan desapercibidos, pero son esenciales para una imagen impecable, como los diseños de uñas , el maquillaje y hasta pensar qué peinados van mejor para este tipo de actos académicos.

Una buena noticia es que hay una gran infinidad de opciones para elegir el más adecuado; desde estilos para pelo largo o para pelo corto; sueltos o recogidos. La clave para elegir es fácil, solo hay que considerar el horario del evento, si habrá ceremonia previa y con qué te sientes cómoda.

Peinados para graduación: ideas que son fáciles de hacer y sí se ven juveniles

Coleta alta con trenza tipo burbuja

Pony tail con volumen y mechón al frente

Suelto con ondas pronunciadas y raya media

Diadema de pelo con clean look y ondas suaves

Media coleta alta tipo "spiky buns"

Chongo alto efecto clean look con voletado

Coleta media con detalles de brillo y hojuelas doradas

Trenza tipo chongo con aplicaciones de perlas

Moño alto con efecto glamour y mechón al frente

Lacio perfecto con dos mechones hacia atrás

Media coleta falsa con ondas tipo sirena

Coleta alta con ondas pronunciadas

Suelto con relamido al frente y volumen exagerado

¿Qué tipos de peinados son mejores para una graduación?

Tal como ocurre con eventos especiales como las bodas o los bautizos, existen ciertas recomendaciones sobre qué peinados son ideales para lucir en una graduación. Sin embargo, en este caso los parámetros consideran también la edad y el gusto de quien va a llevarlos.

De acuerdo con un artículo del portal especializado All Things Hair, la única regla es elegir un estilo que combine con el escote y sea factible con la textura de pelo . En lo siguiente, basta con que pueda colocarse bien el birrete y que al cambiarte de ropa no haya riesgo de que se deshaga.

