13 ideas de peinados para graduación que se ven fuera de serie: hay opciones en suelto y recogido
Los atuendos son parte esencial de una graduación y no se limitan solo a los vestidos, también los peinados deben considerarse y hay para todos los estilos.
La graduación es un momento sumamente especial y marca el inicio de una nueva etapa. Es por esto que resulta tan importante la imagen que se proyecta ese día, pasando desde el vestido que se usará, hasta aspectos que a menudo pasan desapercibidos, pero son esenciales para una imagen impecable, como los diseños de uñas , el maquillaje y hasta pensar qué peinados van mejor para este tipo de actos académicos.
Una buena noticia es que hay una gran infinidad de opciones para elegir el más adecuado; desde estilos para pelo largo o para pelo corto; sueltos o recogidos. La clave para elegir es fácil, solo hay que considerar el horario del evento, si habrá ceremonia previa y con qué te sientes cómoda.
Peinados para graduación: ideas que son fáciles de hacer y sí se ven juveniles
- Coleta alta con trenza tipo burbuja
- Pony tail con volumen y mechón al frente
- Suelto con ondas pronunciadas y raya media
- Diadema de pelo con clean look y ondas suaves
- Media coleta alta tipo "spiky buns"
- Chongo alto efecto clean look con voletado
- Coleta media con detalles de brillo y hojuelas doradas
- Trenza tipo chongo con aplicaciones de perlas
- Moño alto con efecto glamour y mechón al frente
- Lacio perfecto con dos mechones hacia atrás
- Media coleta falsa con ondas tipo sirena
- Coleta alta con ondas pronunciadas
- Suelto con relamido al frente y volumen exagerado
¿Qué tipos de peinados son mejores para una graduación?
Tal como ocurre con eventos especiales como las bodas o los bautizos, existen ciertas recomendaciones sobre qué peinados son ideales para lucir en una graduación. Sin embargo, en este caso los parámetros consideran también la edad y el gusto de quien va a llevarlos.
De acuerdo con un artículo del portal especializado All Things Hair,
la única regla es elegir un estilo que combine con el escote y sea factible con la textura de pelo
. En lo siguiente, basta con que pueda colocarse bien el birrete y que al cambiarte de ropa no haya riesgo de que se deshaga.