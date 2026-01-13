44 modelos de uñas blancas que se ven bonitas y elegantes: puedes usarlas en cortas o largas

Varias de las tendencias en manicure para 2026 apuestan principalmente por estilos sofisticados y colores suaves que se adapten a todos los tonos de piel. Es por esto que los modelos de uñas blancas son una alternativa casi infalible, ya sea que se use en siluetas largas o cortas; lisas o con alguna aplicación para hacerlos más llamativos.

Así que si estás buscando inspiración para tu siguiente diseño, te compartimos 44 ideas muy bonitas, fáciles de hacer y atemporales, para que luzcas manos impecables en cualquier momento.

Uñas blancas: diseños elegantes y que combinan con todo

Tipo baby boomer.

Cortas con estrellas doradas.

Almendradas con stickers.

Uñas blanco lisas y acabado mate.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Manicure inspirado en la baraja española.

Uñas blancas con corazones rojos.

Con líneas tipo sangre.

Modelos con flores tropicales.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Efecto degradado y punta triangular.

Francés renovado con forma de corazón.

Uñas blancas con puntitos negros.

Manicure brillante con sellos.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Manicure de polka dot y punta cuadrada.

Diseños con labios rojos.

Uñas blancas largas con flores azules.

Lisas con charm de cruz.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Con trazos de barniz plateado.

Diseños de manicure con flor de cerezo.

Modelos minimalistas con color negro.

Uñas blancas con diseños metalizados.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Combinadas con polka dot y punta francesa renovada.

Uñas blancas con animal print.

Diseños de uñas con huellas de perritos.

Largas con relieve transparente.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Manicure de serpientes.

Uñas blancas inspiradas en la playa.

Con delineado y cat eye.

Con piedritas en los bordes.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Manicure sofisticado con aplicaciones de perlas.

Uñas blancas de efecto aperlado.

Tipo francés inverso.

Lisas con destellos dorados.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Con un pequeño delineado en todos los bordes.

Manicure efecto "súeter".

Uñas blancas tipo ballerina.

Con charms tipo "coquette" .

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Con baño de glitter.

Manicure inspirado en mariposas.

Con diseños de huesitos.

Punta francesa, pero con acabado metalizado.

44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

Con el efecto cat eye.

Uñas blancas con hojuelas tipo oro.

Manicure con flores encapsuladas.

Con piedras brillantes en forma de cereza.