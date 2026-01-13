44 modelos de uñas blancas que se ven bonitas y elegantes: puedes usarlas en cortas o largas
Un tipo de “nail art” que nunca falla, se ve elegante y combina con todo, son las uñas blancas y lo mejor es que puede adaptarse a distintos estilos.
Varias de las tendencias en manicure para 2026 apuestan principalmente por estilos sofisticados y colores suaves que se adapten a todos los tonos de piel. Es por esto que los modelos de uñas blancas son una alternativa casi infalible, ya sea que se use en siluetas largas o cortas; lisas o con alguna aplicación para hacerlos más llamativos.
Así que si estás buscando inspiración para tu siguiente diseño, te compartimos 44 ideas muy bonitas, fáciles de hacer y atemporales, para que luzcas manos impecables en cualquier momento.
Uñas blancas: diseños elegantes y que combinan con todo
- Tipo baby boomer.
- Cortas con estrellas doradas.
- Almendradas con stickers.
- Uñas blanco lisas y acabado mate.
- Manicure inspirado en la baraja española.
- Uñas blancas con corazones rojos.
- Con líneas tipo sangre.
- Modelos con flores tropicales.
- Efecto degradado y punta triangular.
- Francés renovado con forma de corazón.
- Uñas blancas con puntitos negros.
- Manicure brillante con sellos.
- Manicure de polka dot y punta cuadrada.
- Diseños con labios rojos.
- Uñas blancas largas con flores azules.
- Lisas con charm de cruz.
- Con trazos de barniz plateado.
- Diseños de manicure con flor de cerezo.
- Modelos minimalistas con color negro.
- Uñas blancas con diseños metalizados.
- Combinadas con polka dot y punta francesa renovada.
- Uñas blancas con animal print.
- Diseños de uñas con huellas de perritos.
- Largas con relieve transparente.
- Manicure de serpientes.
- Uñas blancas inspiradas en la playa.
- Con delineado y cat eye.
- Con piedritas en los bordes.
- Manicure sofisticado con aplicaciones de perlas.
- Uñas blancas de efecto aperlado.
- Tipo francés inverso.
- Lisas con destellos dorados.
- Con un pequeño delineado en todos los bordes.
- Manicure efecto "súeter".
- Uñas blancas tipo ballerina.
- Con charms tipo "coquette" .
- Con baño de glitter.
- Manicure inspirado en mariposas.
- Con diseños de huesitos.
- Punta francesa, pero con acabado metalizado.
- Con el efecto cat eye.
- Uñas blancas con hojuelas tipo oro.
- Manicure con flores encapsuladas.
- Con piedras brillantes en forma de cereza.