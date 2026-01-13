inklusion logo Sitio accesible
44 modelos de uñas blancas que se ven bonitas y elegantes: puedes usarlas en cortas o largas

Un tipo de “nail art” que nunca falla, se ve elegante y combina con todo, son las uñas blancas y lo mejor es que puede adaptarse a distintos estilos.

uñas blancas
Las uñas blancas combinan con todo|Pinterest
Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Varias de las tendencias en manicure para 2026 apuestan principalmente por estilos sofisticados y colores suaves que se adapten a todos los tonos de piel. Es por esto que los modelos de uñas blancas son una alternativa casi infalible, ya sea que se use en siluetas largas o cortas; lisas o con alguna aplicación para hacerlos más llamativos.

Así que si estás buscando inspiración para tu siguiente diseño, te compartimos 44 ideas muy bonitas, fáciles de hacer y atemporales, para que luzcas manos impecables en cualquier momento.

Uñas blancas: diseños elegantes y que combinan con todo

  • Tipo baby boomer.
  • Cortas con estrellas doradas.
  • Almendradas con stickers.
  • Uñas blanco lisas y acabado mate.
uñas blancas
44 diseños de uñas blancas elegantes y en tendencia 2026|Pinterest

  • Manicure inspirado en la baraja española.
  • Uñas blancas con corazones rojos.
  • Con líneas tipo sangre.
  • Modelos con flores tropicales.
uñas blancas
  • Efecto degradado y punta triangular.
  • Francés renovado con forma de corazón.
  • Uñas blancas con puntitos negros.
  • Manicure brillante con sellos.
uñas blancas
  • Manicure de polka dot y punta cuadrada.
  • Diseños con labios rojos.
  • Uñas blancas largas con flores azules.
  • Lisas con charm de cruz.
uñas blancas
  • Con trazos de barniz plateado.
  • Diseños de manicure con flor de cerezo.
  • Modelos minimalistas con color negro.
  • Uñas blancas con diseños metalizados.
uñas blancas
  • Combinadas con polka dot y punta francesa renovada.
  • Uñas blancas con animal print.
  • Diseños de uñas con huellas de perritos.
  • Largas con relieve transparente.
uñas blancas
  • Manicure de serpientes.
  • Uñas blancas inspiradas en la playa.
  • Con delineado y cat eye.
  • Con piedritas en los bordes.
uñas blancas
  • Manicure sofisticado con aplicaciones de perlas.
  • Uñas blancas de efecto aperlado.
  • Tipo francés inverso.
  • Lisas con destellos dorados.
uñas blancas
  • Con un pequeño delineado en todos los bordes.
  • Manicure efecto "súeter".
  • Uñas blancas tipo ballerina.
  • Con charms tipo "coquette" .
uñas blancas
  • Con baño de glitter.
  • Manicure inspirado en mariposas.
  • Con diseños de huesitos.
  • Punta francesa, pero con acabado metalizado.
uñas blancas
  • Con el efecto cat eye.
  • Uñas blancas con hojuelas tipo oro.
  • Manicure con flores encapsuladas.
  • Con piedras brillantes en forma de cereza.
uñas blancas
