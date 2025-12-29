13 ideas de uñas acrílicas efecto suéter: son preciosas y deslumbrarás a todos

Si quieres lucir un diseño de uñas único , más allá de los estilos navideños y de Año Nuevo, entonces debes apostar por las uñas acrílicas con efecto suéter. Poco a poco han ido ganando terreno dentro de la tendencia de las sweater nails y, sin duda, te encantarán. Por eso, aquí te mostramos 13 ideas preciosas con las que deslumbrarás a todos.

1. Clásico beige con cable knit

Tienen un color beige suave con base de relieve en hilo suéter del mismo tono. Luce neutro, elegante, y es perfecto para outfits otoñales o de oficina. La textura imita las tramas de un suéter tejido.

Uñas acrílicas con efecto suéter cálidas.|(Pinterest)

2. Rosado pastel con relieve 3D

Se usa con puntos y líneas tipo cable. La base es de un solo color, pero este toque le da un estilo femenino y adorable, ideal para un look romántioco y casual.

3. Tono tierra con degradados

Es de color marrón, terracota y créme en efecto gradient con textura de suéter. Estos tonos lo hacen cálido y acogedor; van perfectas con abrigos y botas.

Uñas tipo suéter con efecto terroso.|(Pinterest)

4. Con detalles metálicos

Si a tus uñas metálicas les agregas el efecto suéter puedes lograr diseños impresionantes. Usa una base neutral, como beige o nude, y luego coloca detalles dorados o plateados. De esta manera, lucirán entre cozy y glam, para fiestas y eventos importantes.

5. Acabado mate

Con este estilo puedes usar cualquier tono, aunque los más recomendados son el gris, vino y verde pino por la temporada. Van con un top coat mate, para lucir una textura suéter más sutil, pero elegante.

6. Azul con flores mini

Si usas una base de acrílico en pastel más un relieve tipo suéter darás un estilo tierno y acogedor. Además, puedes añadir las flores como adornos, haciéndola romántica y artística.

7. Estilo francés invertido

Lleva una base nude con puntas en textura de suéter, ya sea con acrílico blanco o pastel. Esto hará que tenga un tono moderno y lo mejor de todo es que combina con todo.

8. Burgundy con relieve suave

Este estilo es con color vino intenso para un diseño texturizado en tono sobre tono, es decir, le da un look elegante y dramático, ideal para fiestas de noche.

9. El clásico monocromático

Puedes usar una paleta pastel, idealmente exoge entre el lavanda, menta o peach, con relieve delicado. Esto hará que te veas chic y suave. Puedes lucirlas más en un desayuno de jardín.

Estas ideas de uñas con efecto suéter blancas son elegantes y sofisticadas

10. Blanco Nórdico con patrón cable

Es una representación al blanco de la nieve con diseños de tejido en relieve. El efecto snow wonderland le da un toque de sofisticación y es minimalista.

Las uñas con efecto suérter blancas.|(Pinterest)

11. Blanco lechoso con efecto suéter

Usa base con blanco lechoso, si es posible nude tirando a blanco. Luego, crece el patrón de cable knit en 3D con el mismo tono y agrega polvo acílico para el relieve. Este look te hará ver muy cozy y sofisticada. La textura imita el tejido, y puedes combinarlo con ropa de invierno y looks nórdicos.

2 Modelos de uñas efecto suéter negras poco usadas, pero igual de impresionantes

12. Negro profundo con textura knit

Usa una base negra satinada o brillante para después agregar el gel negro con el mismo tono. Dibuja las líneas que simulan el tejido. Los tonos mate o brillantes te harán lucir chic y misteriosa, aunque tiene un toque gótico, funciona perfecto para el invierno.

Las uñas estilo suéter en negro también lucen elegantes.|(Pinterest)

13. Estilo negro con detalles blancos

Usa base negra y dibuja el patrón del suéter también en color negro. Luego, agrega detalles con blanco, ya sea mini copos de nieve, líneas o mini cheurones para generar contraste. Esto te hará ver moderna, resaltando tu personalidad y el contraste visual.