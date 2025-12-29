13 ideas de uñas acrílicas efecto suéter: son preciosas y deslumbrarás a todos
Las uñas con efecto suéter están a la moda, te verás elegante y también pueden resaltar tu personalidad
Si quieres lucir un diseño de uñas único , más allá de los estilos navideños y de Año Nuevo, entonces debes apostar por las uñas acrílicas con efecto suéter. Poco a poco han ido ganando terreno dentro de la tendencia de las sweater nails y, sin duda, te encantarán. Por eso, aquí te mostramos 13 ideas preciosas con las que deslumbrarás a todos.
1. Clásico beige con cable knit
Tienen un color beige suave con base de relieve en hilo suéter del mismo tono. Luce neutro, elegante, y es perfecto para outfits otoñales o de oficina. La textura imita las tramas de un suéter tejido.
2. Rosado pastel con relieve 3D
Se usa con puntos y líneas tipo cable. La base es de un solo color, pero este toque le da un estilo femenino y adorable, ideal para un look romántioco y casual.
3. Tono tierra con degradados
Es de color marrón, terracota y créme en efecto gradient con textura de suéter. Estos tonos lo hacen cálido y acogedor; van perfectas con abrigos y botas.
4. Con detalles metálicos
Si a tus uñas metálicas les agregas el efecto suéter puedes lograr diseños impresionantes. Usa una base neutral, como beige o nude, y luego coloca detalles dorados o plateados. De esta manera, lucirán entre cozy y glam, para fiestas y eventos importantes.
5. Acabado mate
Con este estilo puedes usar cualquier tono, aunque los más recomendados son el gris, vino y verde pino por la temporada. Van con un top coat mate, para lucir una textura suéter más sutil, pero elegante.
6. Azul con flores mini
Si usas una base de acrílico en pastel más un relieve tipo suéter darás un estilo tierno y acogedor. Además, puedes añadir las flores como adornos, haciéndola romántica y artística.
7. Estilo francés invertido
Lleva una base nude con puntas en textura de suéter, ya sea con acrílico blanco o pastel. Esto hará que tenga un tono moderno y lo mejor de todo es que combina con todo.
8. Burgundy con relieve suave
Este estilo es con color vino intenso para un diseño texturizado en tono sobre tono, es decir, le da un look elegante y dramático, ideal para fiestas de noche.
9. El clásico monocromático
Puedes usar una paleta pastel, idealmente exoge entre el lavanda, menta o peach, con relieve delicado. Esto hará que te veas chic y suave. Puedes lucirlas más en un desayuno de jardín.
Estas ideas de uñas con efecto suéter blancas son elegantes y sofisticadas
10. Blanco Nórdico con patrón cable
Es una representación al blanco de la nieve con diseños de tejido en relieve. El efecto snow wonderland le da un toque de sofisticación y es minimalista.
11. Blanco lechoso con efecto suéter
Usa base con blanco lechoso, si es posible nude tirando a blanco. Luego, crece el patrón de cable knit en 3D con el mismo tono y agrega polvo acílico para el relieve. Este look te hará ver muy cozy y sofisticada. La textura imita el tejido, y puedes combinarlo con ropa de invierno y looks nórdicos.
2 Modelos de uñas efecto suéter negras poco usadas, pero igual de impresionantes
12. Negro profundo con textura knit
Usa una base negra satinada o brillante para después agregar el gel negro con el mismo tono. Dibuja las líneas que simulan el tejido. Los tonos mate o brillantes te harán lucir chic y misteriosa, aunque tiene un toque gótico, funciona perfecto para el invierno.
13. Estilo negro con detalles blancos
Usa base negra y dibuja el patrón del suéter también en color negro. Luego, agrega detalles con blanco, ya sea mini copos de nieve, líneas o mini cheurones para generar contraste. Esto te hará ver moderna, resaltando tu personalidad y el contraste visual.