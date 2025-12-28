17 diseños de uñas para Navidad: son preciosas y puedes usarlas en almendradas o cuadradas

La Navidad es el momento perfecto para apostar por una manicura especial que complemente cualquier look festivo. En esta selección de 17 diseños de uñas navideñas encontrarás propuestas preciosas, elegantes y modernas que lucen increíbles tanto en uñas almendradas como cuadradas, adaptándose a distintos estilos y gustos.

Desde la revista de moda Vogue compartieron algunas inspiraciones ideales para quienes buscan lucir manos sofisticadas y femeninas que funcionen en estas celebraciones y te ayuden a completar el outfit de la fecha.

Una por una, las mejores propuestas de uñas para Navidad

Francesa blanca con toque dorado: elegante, clásica y fácil de combinar.

elegante, clásica y fácil de combinar. Uñas rojas brillantes: intensas, festivas y atemporales.

intensas, festivas y atemporales. Nude con glitter sutil: delicadas y sofisticadas.

delicadas y sofisticadas. Blancas con copos de nieve: frescas, invernales y llamativas.

frescas, invernales y llamativas. Verde esmeralda: profundas, modernas y muy navideñas.

profundas, modernas y muy navideñas. Francesa con punta roja: discreta pero festiva.

|Pinterest

Vino con detalles dorados: glamorosas y elegantes.

glamorosas y elegantes. Minimalistas con estrellas: limpias, modernas y versátiles.

limpias, modernas y versátiles. Perladas con brillo suave: luminosas y refinadas.

luminosas y refinadas. Mate en tonos festivos: modernas y con textura aterciopelada.

modernas y con textura aterciopelada. Beige con líneas doradas: sobrias y sofisticadas.

sobrias y sofisticadas. Con renos discretos: divertidas sin exagerar.

|Pinterest

Glitter completo: llamativas y perfectas para fiestas.

llamativas y perfectas para fiestas. Francesa invertida brillante: moderna y estilizada.

moderna y estilizada. Rojas con pedrería pequeña: elegantes con un toque glam.

elegantes con un toque glam. Blanco y plateado: frescas, invernales y luminosas.

frescas, invernales y luminosas. Nude con detalles navideños: delicadas, femeninas y fáciles de llevar.

Lo que no debe faltarte para hacerte estas uñas para la fiesta

Por otra parte, la revista Glamour mencionó también que, para lograr estos diseños de uñas para la fiesta, no pueden faltarte esmaltes en tonos clásicos como rojo, blanco, nude y verde, además de glitter, pedrería pequeña y detalles metálicos.

A su vez, los expertos revelaron que es indispensable contar con limas, base y top coat para un acabado duradero, pinceles finos para los diseños y buena iluminación que te permita trabajar con precisión y lograr un resultado prolijo y elegante.

|Pinterest

Por último, advirtieron que es importante evitar largos excesivos si no estás acostumbrada, ya que pueden resultar incómodo. Deberás asegurarte de que la aplicación y el retiro se realicen correctamente para no dañar la uña natural, y no tienes que abusar del glitter o la pedrería para mantener un acabado elegante.