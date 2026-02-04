Hay artículos en los que se han manejado ideas de remodelación de baños, patios, cocinas, entre otros espacios más de los hogares, pero una parte importante de la casa es el exterior. Por lo anterior, traemos para ti 14 diseños de fachadas que puedes usar como inspiración y darle esa “manita de gato” para que luzca más moderna y esté en tendencia. Conoce estos 6 modelos de puertas que puedes considerar en la obra.

De acuerdo con un artículo del portal Exit Global, la tendencia de las fachadas en este 2026 es que combinen estética y funcionalidad con líneas limpias, tonos naturales, materiales eficientes y que requieran poco mantenimiento. En cambio, si lo que buscas es darle una cara diferente a tu patio, estas 9 ideas puedes hacer con poco presupuesto.

Las fachadas que destacan son las ventiladas, celosías, parasoles, paneles de madera técnica o los revestimientos de aluminio. Con ello, ayudan a que la estructura mejore su confort y durabilidad, aunque estas son más para edificios que casas

Los mejores diseños para fachadas de casas

1. De piedra: Es una de las opciones tradicionales por utilizar materiales de construcción convencionales.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

2. De ladrillo: Se le considera estilo industrial por su aspecto de paredes hechas con ladrillos y techos altos.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

3. De cantera: La cualidad de este material es que la fachada puede ser muy estética, aunque sí requiere darle su manita de gato de vez en cuando.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

4. Colonial moderna: Pueden ser casas pequeñas o de 2 pisos que combinan la fachada de una casa antigua con acabados modernos.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

5. Ventilada: Es una de las fachadas más populares que existen al tener un muro de soporte, capa aislante y material de revestimiento.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

6. Contemporánea: Es de las más utilizadas en México por tener u estilo minimalista, aunque también tiene detalles rústicos e industriales.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

7-. Moderna: Su diseño sencillo, limpio y de líneas rectas dan un toque de orden. Se ha vuelto tendencia en los últimos años.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

8. Geométrica: Este tipo de fachadas son una joya arquitectónica y se ha vuelto tendencia en los últimos años.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

9. Minimalista: Este tipo de diseño suele tener líneas limpias, espacios abiertos y tonos neutros.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

10. Estilo mediterráneo: Este estilo se caracteriza por utilizar materiales naturales y colores luminosos.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

11. Rústica moderna: Es la combinación de madera y piedra par hacer alusión a una casa de campo.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

12. Cottage: Este estilo de casa suelen tener techos a 2 aguas, fachadas de madera o piedra y jardines exuberantes.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

13. Brutalista: Es de formas geométricas sólidas. Es un estilo que es ideal para aquellos que buscan un diseño único y moderno.

14 diseños de fachadas de casa que puedes usar como inspiración: es lo más moderno y en tendencia|Pinterest

14. Neoclásica: Está inspirada en la arquitectura griega y romana. Su nombre es sinónimo de elegancia.