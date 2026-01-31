Este 2026 es el año perfecto para darle un cambio a la fachada de tu casa y no se necesita con darle un “arañazo de tigre” completo, pues solo con una nueva puerta o puertas de exterior es más que suficiente para darle un toque elegante. En cambio, si lo que buscas es hacer tu baño más grande, estas 42 ideas te serán de gran ayuda.

Hay 6 modelos diferentes conforme a las necesidades de cada hogar, desde puertas con bisagras simples o dobles, así como puertas francesas con vidrio o de fibra de vidrio. Lo que hay que destacar al momento de elegir la idea es que resistan la intemperie; es decir, todo tipo de climas. Conoce cómo remodelar tu patio con bajo presupuesto.

Las puertas de exterior que puedes comprar para remodelar la fachada de tu casa

1. Puertas compuestas: Es una combinación de diferentes materiales, como madera y MDF, por mencionar algunos. Cabe destacar que son resistentes, duraderas y no requieren de mucho mantenimiento.

Los 6 modelos de puertas de exterior para remodelar la fachada de tu casa y que se vea más elegante|Pinterest

2. Puertas de madera: Son las más populares del mercado al ofrecer diferentes diseños. Lo que hay que tomar en cuenta de este tipo de puertas es que requieren de continuo mantenimiento y no es ideal para áreas con mucha humedad.

Los 6 modelos de puertas de exterior para remodelar la fachada de tu casa y que se vea más elegante|Pinterest

3. Puertas de fibra de vidrio: Esta es más resistente que las puertas de madera gracias a su material. El plus es que tiene buen aislamiento de sonido, es más económica y tiene diferentes estilos.

Los 6 modelos de puertas de exterior para remodelar la fachada de tu casa y que se vea más elegante|Pinterest

4. Puertas victorianas: Es la puerta ideal para las casas que tienen una fachada tradicional. Suelen tener vidrios con imágenes o pinturas.

Los 6 modelos de puertas de exterior para remodelar la fachada de tu casa y que se vea más elegante|Pinterest

5. Puertas de aluminio: Este tipo de puertas son elegantes, con la estructura de aluminio que rodea a hermosos vidrios. Sin embargo, no es recomendable para que sea la puerta principal, pero sí son ideales para patios.

Los 6 modelos de puertas de exterior para remodelar la fachada de tu casa y que se vea más elegante|Pinterest

6. Puertas plegables: Esta puerta es un poco idéntica a la de aluminio, aunque esta se puede deslizar de izquierda a derecha o viceversa. Se verá elegante en el patio de la casa.