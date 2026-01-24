Un baño es el espacio privado que hay en todos los hogares, por lo que se recomienda tener uno por cada habitante, además de uno extra para las visitas. Pero si lo que buscas en este año es convertirlo en un verdadero lujo y elegante al implementarle una tina, estas son las mejores 30 ideas. En cambio, si lo que quieres es que se vea más grande, estos 42 ejemplos te ayudarán .

Antes de poner manos a la obra debes tener en cuenta tres puntos importantes antes de comenzar con la remodelación, ya que de acuerdo a un artículo del portal Corona, se debe planificar cómo quedará el espacio; elegir texturas y colores; priorizar la iluminación y ventilación; y por último, agregar aparatos de tecnología. C onoce estas 34 ideas, desde la más moderna hasta la más rústica.

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest

30 ideas para remodelar tu baño con tina: lucirá elegante con la bañera|Pinterest