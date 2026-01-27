17 ideas de aretes que en la oreja que son pequeños, pero que se ven elegantes: están de moda en 2026
Los aretes pequeños se han convertido en un básico imprescindible para quienes prefieren accesorios discretos pero sofisticados. ¡Checa estas opciones!
Los aretes pequeños para la oreja se han posicionado como uno de los accesorios más elegantes y versátiles del momento. Aunque son discretos, tienen el poder de realzar cualquier look gracias a sus diseños delicados y acabados sofisticados.
En esta selección de 17 ideas de pendientes podrás descubrir modelos que combinan minimalismo y estilo, perfectos para el día a día o para ocasiones especiales, y que además están marcando tendencia en 2026, según publicaciones en la plataforma Pinterest.
Los mejores modelos de aretes para usar este año
- Studs de punto de luz
- Aretes mini de perla
- Aros pequeños y delgados
- Aretes geométricos minimalistas
- Mini corazones
- Estrellas pequeñas
- Aretes de barra fina
- Flores diminutas
- Aretes tipo botón en dorado o plateado
- Mini círculos
- Aretes con zirconia pequeña
- Símbolos delicados (luna, sol, rayo)
- Aros con dije mini
- Aretes tipo ear cuff sencillo
- Figuras orgánicas pequeñas
- Mini gotas
- Aretes minimalista
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir aretes?
A la hora de elegir aretes, hay varios puntos clave que pueden marcar la diferencia entre un accesorio más y uno que realmente eleve tu look, según especialistas del portal Baliq.
Entre ellos, destacaron que debes tener en cuenta:
- La forma de tu rostro: los aretes pueden equilibrar tus facciones. Por ejemplo, los modelos alargados estilizan rostros redondos, mientras que los aros y diseños redondeados suavizan rostros angulosos.
- El tamaño y el peso: aretes muy pesados pueden resultar incómodos y dañar la oreja con el tiempo. Si los usarás muchas horas, opta por diseños ligeros y proporcionales a tu rostro.
- Tu estilo personal: elige aretes que vayan con tu forma de vestir y tu personalidad. Minimalistas, clásicos o llamativos: lo importante es que te representen.
- La ocasión: para el día a día funcionan mejor los aretes pequeños y discretos; para eventos especiales puedes apostar por piezas más elaboradas o con brillo.
- El material: si tienes piel sensible, prioriza materiales hipoalergénicos como acero inoxidable, plata u oro. Esto evita irritaciones y molestias.
- El color y acabado: dorado, plateado o con piedras: considera qué tonos combinan mejor con tu ropa y otros accesorios.
- Comodidad y cierre: revisa que el broche sea seguro y cómodo, especialmente en aretes pequeños que usarás a diario.