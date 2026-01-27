17 ideas de aretes que en la oreja que son pequeños, pero que se ven elegantes: están de moda en 2026

Los aretes pequeños para la oreja se han posicionado como uno de los accesorios más elegantes y versátiles del momento. Aunque son discretos, tienen el poder de realzar cualquier look gracias a sus diseños delicados y acabados sofisticados.

En esta selección de 17 ideas de pendientes podrás descubrir modelos que combinan minimalismo y estilo, perfectos para el día a día o para ocasiones especiales, y que además están marcando tendencia en 2026, según publicaciones en la plataforma Pinterest.

Los mejores modelos de aretes para usar este año

Studs de punto de luz

Aretes mini de perla

Aros pequeños y delgados

|Pinterest

Aretes geométricos minimalistas

Mini corazones

Estrellas pequeñas

Aretes de barra fina

Flores diminutas

Aretes tipo botón en dorado o plateado

Mini círculos

Aretes con zirconia pequeña

Símbolos delicados (luna, sol, rayo)

Aros con dije mini

Aretes tipo ear cuff sencillo

Figuras orgánicas pequeñas

Mini gotas

Aretes minimalista

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir aretes?

A la hora de elegir aretes, hay varios puntos clave que pueden marcar la diferencia entre un accesorio más y uno que realmente eleve tu look, según especialistas del portal Baliq.

Entre ellos, destacaron que debes tener en cuenta:

