8 modelos de uñas que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas

La forma más sencilla de elegir un nuevo manicure, consiste simplemente en apostar por los modelos que son versátiles, se ven bien en cualquier ocasión y combinan con casi todo. Y lo mejor es que podrás seguir apostando por los diseños de uñas que están en tendencia para este 2026 y lo único que tendrás que hacer es encontrar la técnica que se acopla mejor a tu estilo.

Hablando de las siluetas almendradas y cuadradas (que lucen fenomenal en las manos), hay varias opciones: desde aplicaciones con gel y pequeñas aplicaciones, hasta relieves un tanto más elaborados o el infalible francés que sigue vigente.

Diseños de uñas bonitos: las ideas que van bien en cualquier largo

Punta almendrada con relieves y aplicaciones . Que un manicure combine con todo, no lo hace aburrido. Elige diseños con aplicaciones pequeñas, relieves y efectos brillantes.

Uñas rojas con dorado en gel . Los barnices rojos, rojo quemado o vino, nunca falla

. Almendradas XL con relieve de gel y toques metálicos. Siguiendo con el concepto de relieves, las uñas XL son perfectas para probar diversas texturas y acabados.

Cortas con efecto "ojo de gato" . El estilo tipo "cat eye" es uno de los diseños de uñas que más estaremos viendo en este 2026

. Uñas mini con patrones combinados . Si lo tuyo es experimentar, prueba con patrones alternados que tengan brillos, animal print y gel.

Cuadradas medianas con gel en tonos pastel. Para algo más discreto, las formas cuadradas medianas son buenísima opción, sobre todo con esmaltes suaves en tonalidades pastel.

Almendradas cortas con efecto carey y esmalte metálico . Las uñas metálicas lucen bien los 365 días del año y pueden combinarse con otras técnicas favorecedoras, como lo es el efecto "carey", que es parecido al animal print, solo que con mayor elegancia.

Cuadradas con francés clásico y baño de brillo. Para irte a lo seguro y lucir un manicure que no pasa de moda punta francesa blanca y agrega un poquito de luminosidad.