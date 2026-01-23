3 cortes de pelo para hombre que estarán en tendencia en 2026: se verán elegantes

La moda masculina continúa evolucionando y, en 2026, los cortes de pelo para hombre apuestan por la elegancia, la prolijidad y un estilo fácil de mantener. Lejos de los excesos, las nuevas tendencias priorizan líneas limpias, acabados naturales y versatilidad, ideales para quienes buscan un look moderno que se adapte tanto a lo formal como a lo casual.

Expertos de la revista Vogue revelaron cuáles son los tres cortes de cabello que se destacarán este año por su sofisticación y presencia. Además, mencionaron qué no debe faltarte en tu outfit para estar al día con la corriente.

Estos son los cortes de cabello masculinos que serán furor en 2026

1. Corte de cabello short shag o short mullet: se caracteriza por capas cortas y desestructuradas, con mayor largo en la parte superior y la nuca, pero de manera sutil. Aporta movimiento, textura y un aire moderno sin verse exagerado. Es ideal para quienes buscan un look juvenil, relajado y con personalidad, fácil de peinar y adaptable a distintos tipos de cabello.

2. Corte de cabello classic pompadour (sin fade): este estilo mantiene los laterales y la parte trasera a un largo parejo, sin degradados, mientras que la parte superior se lleva más larga y con volumen hacia atrás. Su principal característica es la elegancia clásica y atemporal, perfecta para looks formales o prolijos. Favorece especialmente a hombres que buscan sofisticación y una imagen pulida.

3. Corte de cabello shag rockstar: destaca por sus capas medias y largas, textura marcada y un acabado despeinado controlado. Tiene un aire rebelde y artístico, inspirado en el estilo rockero, pero actualizado. Aporta volumen, movimiento y un look desenfadado que rejuvenece y transmite actitud sin perder estilo.

Los accesorios que no pueden faltarte durante este año

Desde el sitio especializado The Trendy Man dieron a conocer los accesorios que se vuelven aliados fundamentales para potenciar estos cortes de pelo y completar un look moderno y elegante, entre los que mencionaron:

