9 cortes de pelo que son desvanecidos con la 1 y la 2: los hombres se ven guapísimos con esto

Buscar un nuevo corte de pelo puede ser complicado, pero existen formas de encontrar el peinado ideal sin morir en el intento. Por eso, te presentamos una selección de nueve cortes de cabello con desvanecido en la 1 y la 2, que te harán ver guapo y a la moda.

Lo primero que debes tener claro es qué tipo de corte te favorece según la forma de tu rostro. De acuerdo con Ayalatin, los rostros ovalados son los más versátiles y lucen bien con casi cualquier tipo de desvanecido. En cambio, los rostros redondos se ven mejor con un high fade, ya que ayuda a alargar visualmente la cara . Por su parte, los rostros triangulares se benefician del low fade, que equilibra mejor las facciones.

Uno por uno, los cortes de pelo desvanecidos que se ven bien

1. Fade clásico bajo con raya natural: Se hace dejando la máquina en 1 en la base y subiendo a 2 para un desvanecido suave, manteniendo volumen arriba con tijera. Combina perfecto con camisas oxford, pantalón de vestir o mocasines, ideal para un look formal sin rigidez.

|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Mid fade con textura arriba: El barbero comienza con 1 en laterales bajos y conecta con 2 a media cabeza, mientras la parte superior se trabaja con navaja o tijera para dar movimiento. Va muy bien con playeras lisas, jeans rectos y tenis blancos.

|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Crop francés con desvanecido: Laterales y nuca se trabajan con 1 y 2 bien marcadas, dejando el fleco corto y recto. Es un corte moderno que luce con sudaderas, chaquetas urbanas y pantalones cargo.

El corte de pelo para hombre con flequillo.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Fade alto con peinado hacia atrás (slick back): Se inicia con 1 desde la base y se funde a 2 rápidamente, dejando la parte superior larga para peinar con producto. Combina con sacos, camisetas ajustadas y botas o zapatos de cuero.

Cortes de pelo para hombre|ESPECIAL/Pinterest

5. Corte militar moderno: Todo el lateral va en 1 y 2 bien limpios, con la parte superior ligeramente más larga para no verse rígido. Ideal con ropa minimalista, camisetas básicas y sneakers.

6. Fade bajo con ondas o rizo natural: El desvanecido se hace con 1 en nuca y patillas y 2 para suavizar, respetando el volumen natural arriba. Se ve excelente con camisas abiertas, pantalones claros y estilo relajado.

El desvanecido puede ir más arriba.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Quiff corto con desvanecido: Se marca 1 abajo, se difumina con 2 y arriba se deja largo para levantar el fleco. Combina muy bien con chamarras, jeans oscuros y botas casuales.

8. Fade taper con patillas definidas: Aquí la 1 y la 2 se usan solo en patillas y nuca, dejando laterales más llenos. Es elegante y discreto, ideal para trajes, camisas formales y looks de oficina.

El corte dade medio.|(ESPECIAL/Pinterest)

9. Fade medio con estilo messy: El desvanecido arranca en 1 y sube a 2 de forma progresiva, mientras arriba se deja despeinado con textura. Funciona con ropa casual, camisetas oversized y tenis urbanos.

Cortes de pelo para hombre|(ESPECIAL/Pinterest)

Qué tipo de desvanecidos hay en cortes de pelo para hombres

El corte desvanecido con la 1 y la 2 no favorece a todo tipo de rostro. Según Man of Many, expertos en estilo y moda masculina, lo ideal es experimentar con distintos tipos de desvanecidos hasta encontrar el que mejor se adapte a ti y con el que te sientas cómodo.

