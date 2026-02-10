Estas son las 3 flores que no debes regalar este 14 de febrero porque son de mala suerte

A tan solo unos días de que llegue el 14 de febrero, son muchas las parejas las que están en busca del mejor detalle, incluso hay algunos que deciden hacer este día propuestas para que todo sea perfecto, aunque existen algunas cosas que no se deben regalar.

Tradicionalmente, las flores son las protagonistas de este día y no solo entre parejas, también entre los amigos o incluso para familiares. De acuerdo con los expertos, estos representan la belleza, el amor y la intención de poder tener algo más con esa persona especial. Sin embargo, durante este mes de febrero , el costo de las rosas se eleva mucho, haciendo un poco complicado dar este detalle.

¿Qué flores no se deben dar el 14 de febrero por ser de mala suerte?

Aunque es importante mencionar que existen algunas opciones que pueden ser mucho más económicas en esas fechas, pero ojo, pues algunas podrían traer mala suerte para la pareja, así que es importante que las conozcas para no dar el regalo equivocado.

Por lo que debes tomar nota de lo siguiente. No se deben de regalar flores marchitas, secas o en mal estado, ya que si se obsequian de esta manera podrían significar que es el final de una etapa importante, también los claveles amarillos suelen relacionarse con sentimientos negativos, entre los que destacan los celos, el desprecio o el desamor. Sin embargo, en caso de que sean tus flores preferidas, trata de pedirlas en color rosa y rojo.

Por otro lado, tenemos a los crisantemos blancos, estos están ligados al luto, los funerales y las despedidas en muchos países latinos. Regalarlos puede interpretarse como una señal de cierre o final. También tenemos a los lirios blancos, en algunas culturas se asocian con el duelo y las ceremonias fúnebres.

