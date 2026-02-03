Dónde debes de poner la planta crisantemo en tu casa para purificar la energía, según el Feng Shui

El crisantemo es una de las plantas que el Feng Shui recomienda colocar en casa para purificar la energía y crear un ambiente lleno de paz. Sin embargo, pocas personas saben realmente dónde debe colocarse para aprovechar todos sus beneficios.

De acuerdo con la cultura oriental, esta bella planta con flor, ya sea de color blanco, amarillo o rojo, debe ubicarse preferentemente cerca de la entrada del hogar o en el centro de la casa. De esta forma, se activan sus propiedades para alejar las malas influencias y los espíritus no deseados, según señala la revista Architectural Digest.

El crisantemo blanco es uno de los más usados para centro de mesa.|(Especial / Canva)

Qué significado espiritual tiene el crisantemo

El crisantemo es utilizado por los fieles seguidores del Feng Shui como una planta de la suerte y la abundancia. De acuerdo con Homes and Gardens, se trata de una flor vibrante asociada con la longevidad y la resistencia. En ese sentido, es ideal para quienes buscan mejorar su estado de ánimo y atraer energías positivas.

El crisantemo tiene un significado asociado con la longevidad y la resistencia.|(Especial/Pinterest)

Pero eso no es todo. El crisantemo también simboliza la resistencia, ya que florece cuando las temperaturas comienzan a bajar. Además, sus flores tienen una larga duración, lo que refuerza su significado espiritual.

Cómo debes cuidar el crisantemo para que sus flores duren más

Para que el crisantemo se mantenga saludable y sus flores duren por mucho tiempo, es importante cuidarlo con delicadeza. Lo primero es cambiar el agua con frecuencia para evitar que se estanque. Después, debes asegurarte de que cumpla con las condiciones climáticas adecuadas.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, esta planta necesita un ambiente con temperaturas entre los 13 y 18 °C cuando se encuentra en el jardín. Asimismo, es fundamental desinfectar el suelo antes de plantarla, para evitar que se pudra con facilidad.

Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de un crisantemo fuerte y lleno de vida por mucho más tiempo, mientras contribuye a atraer buenas energías a tu hogar.