Estas son 3 técnicas para construir mejores relaciones

Construir relaciones estables ha sido una de las grandes preocupaciones de la sociedad de estos días. Ya sea los vínculos amorosos, las relaciones laborales, conflictos familiares y el simple hecho de enfrentarse día a día con algunas personas en la calle se vuelve cada vez más complicado. Por ello, estos 3 tips sobre cómo construir mejores relaciones gracias al estoicismo te pueden servir.

En Exclusiva: revelan NUEVOS detalles sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

¿Cuáles son los 3 tips del estoicismo para concretar mejores relaciones?

En la actualidad las personas están realmente alteradas y sobreexpuestas a diferentes situaciones que porducen inestabilidad. Y precisamente algunos voltearon de nuevo a doctrinas filosóficas como las del estoicismo, por ello estos consejos pueden serte útiles.

Aceptación, límites y convivencia

El primer punto es que esta manera de percibir la vida te invita a aceptar la realidad. No se habla de permisisvida, sino de entender que una persona o un grupo de personas son como son. Esto ayudará a entender con mayor claridad la forma de desenvolverse en el actuar con los demás. Asimismo se producirán los límites suficientes y no se intentará cambiar a la otra persona.

La intención de formar relaciones más estables con estos asuntos, permite que la convivencia con las personas sea mucho más estable. No se depende de lo que ocurra con los demás… sino con la coherencia - en la medida de lo posible - de cada uno.

Control emocional y responsabilidad afectiva

Epicteto es el gran pensador que propuso esta forma de existir, y en su intencionalidad existía el entender el mundo como lo que es, no como se interpreta. Por ello se llama a la meditación total de lo que ocurre alrededor de las relaciones, esto para no reaccionar enérgicamente. Allí el diálogo es clave y no hay forma de reaccionar… sino con serenidad.

@filosofiaestoica.ok Que es el Estoicismo? El estoicismo es más que una simple filosofia, es una guía para la vida. Ante la adversidad, el estoico responde con virtud y fortaleza interior. Aplica la filosofia estoica para actuar con fuerza y mantener la calma. El estoicismo no es solo filosofía... Es una herramienta poderosa para tu bienestar mental. Cuando la ansiedad llama, el estoico no reacciona: respira, reflexiona y actúa con claridad. Domina tu mente, reduce el estrés y mejora tu salud emocional. ¿Te unes al reto de vivir con más paz y fortaleza? 💪✨ #SaludMental #BienestarEmocional #Mindset #Estoicismo #MentalStrength #Ansiedad #TikTokSaludMental #Autocontrol #VidaPlena #PazInterior #Motivación #FilosofíaDeVida #SaludMental ♬ sonido original - Filosofia Estoica

Es decir, aquí se busca no pelear por situaciones momentáneas ni basadas en las reacciones, sino en buena media con el pensar por el otro. La empatía genera un entorno más consciente de lo que piensan, entienden y hacen los demás.

La virtud como base de los vínculos humanos

Como primer punto, la virtud entendida desde esta perspectiva indica que se espera justicia, honestidad y coherencia. Por supuesto, las relaciones deben sostenerse con base en esto. Esto no permite tener vínculos con las personas por conveniencia, sino que lleva a soportar incomodiades, esto por un bienestar que podría llegar después y con mucho trabajo de por medio.

La templanza es vista como parte esencial de las relaciones, pues se habla de límites y convicción de buenos términos utilizando el diálogo. Y es que el estoicismo defiende la idea del bienestar individual como parte vital del bienestar colectivo.