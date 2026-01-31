4 cortes de pelo desvanecido que te harán sentir más ligera: además se ven preciosos
Gracias a su degradado suave, estos cortes de pelo ayudan a aligerar el volumen, enmarcan el rostro y crean un look moderno y favorecedor. Checa uno por uno.
Si querés renovar tu look y sentir tu melena más liviana, los cortes de pelo desvanecido son una excelente opción. Este tipo de corte se caracteriza por su degradado suave, que aporta movimiento, reduce el volumen y estiliza la forma del cabello. ¡Checa las mejores inspiraciones!
Distintos usuarios de la plataforma Pinterest compartieron al menos cuatro estilos de corte que, además de hacerte sentir más ligera, se ven modernos, femeninos y realmente preciosos.
Los mejores modelos de cortes de pelo desvanecido
1. Bob desvanecido: este corte combina la elegancia del bob con un desvanecido suave en las puntas o en la nuca. Aporta ligereza, movimiento y es ideal para quienes buscan un look prolijo pero moderno.
2. Corte en capas desvanecidas: las capas se integran de forma gradual, eliminando peso sin perder volumen natural. Es perfecto para cabellos medios o largos y ayuda a que el pelo se vea más liviano y con caída natural.
3. Pixie desvanecido: un corte corto y fresco, con laterales o nuca desvanecidos que estilizan el rostro. Es ideal si buscas un cambio audaz, fácil de mantener y con un toque femenino.
4. Shag desvanecido: este estilo apuesta por capas irregulares y un desvanecido sutil que aporta textura y movimiento. Es ideal para un look relajado, moderno y con mucha personalidad.
Qué tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo
A la hora de cortarte el pelo, hay varios aspectos clave que conviene tener en cuenta para que el resultado sea favorecedor y fácil de mantener, según la revista Cosmopolitan. Entre ellos, mencionaron:
- Forma de tu rostro: algunos cortes estilizan más rostros redondos, otros equilibran los alargados o suavizan los rasgos marcados. Elegir según tu tipo de cara hace una gran diferencia.
- Tipo y textura de cabello: no es lo mismo pelo lacio, ondulado o rizado. La densidad y el grosor también influyen en cómo caerá el corte con el tiempo.
- Mantenimiento diario: piensa cuánto tiempo quieres dedicarle al peinado. Algunos cortes requieren más styling y visitas frecuentes a la peluquería.
- Tu estilo de vida: si eres práctica o prefieres un look más elaborado, el corte debería adaptarse a tu rutina y no al revés.
- Largo actual y transición: ciertos cortes necesitan un proceso de adaptación. Es importante saber si estás dispuesta a pasar por una etapa intermedia.
- Asesoramiento profesional: escuchar la opinión de tu estilista ayuda a elegir un corte que resalte tus rasgos y se adapte a tu pelo real.