4 cortes de pelo desvanecido que te harán sentir más ligera: además se ven preciosos

Si querés renovar tu look y sentir tu melena más liviana, los cortes de pelo desvanecido son una excelente opción. Este tipo de corte se caracteriza por su degradado suave, que aporta movimiento, reduce el volumen y estiliza la forma del cabello. ¡Checa las mejores inspiraciones!

Distintos usuarios de la plataforma Pinterest compartieron al menos cuatro estilos de corte que, además de hacerte sentir más ligera, se ven modernos, femeninos y realmente preciosos.

Los mejores modelos de cortes de pelo desvanecido

1. Bob desvanecido: este corte combina la elegancia del bob con un desvanecido suave en las puntas o en la nuca. Aporta ligereza, movimiento y es ideal para quienes buscan un look prolijo pero moderno.

2. Corte en capas desvanecidas: las capas se integran de forma gradual, eliminando peso sin perder volumen natural. Es perfecto para cabellos medios o largos y ayuda a que el pelo se vea más liviano y con caída natural.

|Pinterest

3. Pixie desvanecido: un corte corto y fresco, con laterales o nuca desvanecidos que estilizan el rostro. Es ideal si buscas un cambio audaz, fácil de mantener y con un toque femenino.

4. Shag desvanecido: este estilo apuesta por capas irregulares y un desvanecido sutil que aporta textura y movimiento. Es ideal para un look relajado, moderno y con mucha personalidad.

|Pinterest

Qué tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo

A la hora de cortarte el pelo, hay varios aspectos clave que conviene tener en cuenta para que el resultado sea favorecedor y fácil de mantener, según la revista Cosmopolitan. Entre ellos, mencionaron:

