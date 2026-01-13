6 ideas de cocinas con barra que harán que tu casa se vea más amplia y moderna

Las cocinas con barra surgieron con el objetivo de que las personas tuvieran un espacio donde comer en casas con pequeñas dimensiones, a falta de un cuarto para el comedor. Conforme pasaron los años, este tipo de superficie se fue implementando en todo tipo de hogar, pues hace que luzca más amplia y moderna. Este es el color de pared para la sala que es tendencia en este 2026: se ve hermoso y es fácil de combinar .

Las barras son actualmente conocidos como desayunadores y un buen espacio para conversar mientras se cocina o para degustar un alimento de manera rápida y así no gastar tiempo en poner la mesa, como se hace cuando la familia se reúne para la comida o cena.

1. Forma de L

Este diseño es muy espacioso y funcional, pues no le quita lugar a los electrodomésticos. En estas puedes agregarle una estufa eléctrica, tarjas o un área de desayuno para toda la familia.

2. Con encimera

Este tipo es muy lujoso y moderno debido a los materiales que se utilizan, como lo son el mármol o madera.

3. Adosada

A la barra se le puede agregar una superficie extra, para así poder disfrutar de un buen desayuno sin necesidad de quitar espacio.

4. Pegada a la pared

Este tipo de barra no es muy funcional para la cocina, pero sí para comer, pues es ideal para sentarte y degustar de los alimentos.

5. Penínsulas

Este tipo de barras son conexiones y son de gran ayuda al momento de cocinar, funcionan como almacenamiento o un área para socializar.

6. Forma de U

Este tipo de barra es de las favoritas si no se quiere recorrer mucho espacio, pues la persona está encerrada en una U y ello le es más fácil al momento de preparar la comida.