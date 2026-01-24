5 cortes de pelo que te favorecen si tienes la nariz grande

La nariz es una de las partes del cuerpo que causa mayor complejidad en las personas. Si alguien tiene la nariz ancha o prominente hace que las miradas vayan a estar facción del rostro opacando el resto de los rasgos.

Si tienes este tipo de problemas pues hay una alternativa que te hará disimular la nariz y es un buen corte de cabello. Para que este rasgo se vea más pequeño se debe optar por el máximo volumen y asimetría en el pelo.

El corte de pelo que elegimos tiene que ser acertado para los rasgos de nuestra cara ya que de eso dependerá que luzcamos mejor o peor de lo que deseamos.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para nariz grande?

No a la raya en medio

Peinarse con la clásica raya al medio es uno de los errores más comunes. Lo que hace este estilo es acentuar más la simetría potenciando el efecto contrario.

Evitar el pelo lacio

Tienes que evitar el pelo lacio a toda costa porque no favorece a quienes tienen la nariz grande. Si no quieres hacerte ondas o rizos por todo el pelo puedes darte volumen con un secador, lo importante es que despeguen lo máximo posible el pelo de la raíz.

Ondas y rizos

Una buena opción es la de ondas naturales y rizos que tienden a ensanchar el rostro haciendo que la nariz parezcan más pequeña. Además los rizos aportan mucho volumen por lo que tu melena va a cobrar más importancia captando todas las miradas.

Mechas y reflejos en el pelo

Si no quieres cortarte el pelo pues tienes otra alternativa para que tu pelo sea más llamativo y es la utilización de color. Puedes optar por mechas o reflejos en el cabello para hacer un cambio sutil pero muy efectivo.

Recogidos poco tirantes

Por último, tenemos los recogidos poco tirantes ya que si lo haces muy pegado a la raíz se pone más la atención sobre el rasgo más llamativo de tu rostro. Lo que tienes que hacer a romper con la simetría por ejemplo con una trenza holgada hacia el lado y dos mechones de flequillo.