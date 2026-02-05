5 ideas para que tu departamento luzca más grande

El diseño del hogar es un punto muy importante para embellecerlo y crear ambientes en donde nos sintamos a gusto. Sin embargo, cuando se trata de un departamento pequeño algunos diseños y decoraciones pueden resultar contraproducentes porque “reducen” visualmente sus espacios.

Ante este tipo de situaciones resulta necesario tomar cartas en el asunto y, sin grandes modificaciones, emplear estrategias para que nuestro departamento luzca más grande. Los arquitectos son los que pueden revelarlos los secretos para que eso se haga realidad.

¿Cómo hacer que tu departamento luzca más grande?

Ya sea por la cantidad de muebles que tengamos o la disposición que hagamos de ellos, un departamento puede resultar “visiblemente” aún más pequeño si abundan los cuadros o las estanterías, por dar un ejemplo. Arquitectos afirman que este tipo de elementos suelen asociarse con la creación de espacios oscuros y saturados.

Por lo tanto, los estudios de diseño de interiores ponen el foco en evitar llenar las paredes de cuadros y estanterías. La clave, afirman los que saben, está en emplear superficies reflectantes y espejos ya que estos ayudarán a crear la sensación de un ambiente más amplio y de mostrar paredes liberadas.

Ideas para “ampliar” tu departamento

Bruzkus Greenberg es un estudio de arquitectos de Alemania que ha revelado algunas claves para hacer que un departamento pequeño luzca más grande. La primera idea que resalta es la de usar espejos que cubran armarios enteros, es decir desde el suelo hasta el techo. Esta decisión genera el efecto de reflejar distancia.

La segunda idea compartida es la de evitar el uso de estanterías y optar por el almacenamiento en pareces que son recubiertas por superficies reflectantes. El efecto que se logra es una pared lisa y sin sobrecarga visual.

Una tercera idea que se aconseja implementar en los departamentos pequeños es la de quitar los cuadros que se encuentran en pasillos. En su lugar es preferible emplear paneles contiguos ya que invita a una mirada fluida, sin obstáculos.

La cuarta clave compartida vuelve al tema de los espejos pero aclara que debe prestarse mucha atención a su disposición. El objetivo es que terminen antes de su encuentro con otro tipo de materiales, logrando un borde limpio, elegante y sin frustrar el motivo por el que se lo colocó.

Finalmente, la quinta idea para hacer que tu departamento pequeño luzca más grande se centra en un hábito personal. Mantener la limpieza y el orden ayuda a mostrar espacios abiertos por lo que evitar el desorden y no dejar elementos en lugares que no corresponde, ayudarán a que al abrir la puerta se respire un hogar sin limitaciones estructurales.