3 cambios en tu rutina de maquillaje para que tu rostro se vea mejor

Muchas veces, en el mundo del maquillaje, "menos es más", por lo que es necesario adaptar nuestras rutinas, evitando errores que hacen que el look se vea pesado o que se marque aún más la textura o la piel acartonada.

Si eres de las personas que siente que sus facciones no resaltan, te decimos cuáles son los 3 hábitos que deberías cambiar para notar una gran diferencia prácticamente de forma inmediata.

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Los 3 cambios en tu rutina para un maquillaje impecable

Cambia la base de alta cobertura por una skin tint o BB Cream

Este es el error más común, ya que muchas tendemos a buscar intentar tapar cada textura de la piel. Sin embargo, es mejor evitar el uso de bases pesadas.

Expertos apuntan que, al emplear productos mucho más ligeros y fluidos, estamos permitiendo que la luminosidad natural de nuestro rostro traspase el maquillaje.

Los cambios en tu rutina de maquillaje para que tu rostro se vea mejor|Pexels: Andrea Piacquadio

En el caso de la cobertura de imperfecciones, es mejor valernos de un corrector que pondremos exclusivamente en la zona afectada. El resultado será un acabado más joven y fresco.

Aplica rubor y contorno hacia arriba

Esta técnica es la ideal cuando queremos obtener un efecto lifting, evita aplicar rubor sobre las manzanas de las mejillas, ya que esto puede hacer que el rostro se vea caído.

En su lugar, se recomienda aplicarlo en la parte alta de los pómulos y difuminarlo hacia las sienes. Lo mismo deberá hacerse con el contorno. Este es un cambio muy pequeño, pero te ayudará a cambiar la dirección y levantar visualmente tus facciones al instante.

Has estos cambios de hábitos para que tu maquillaje luzca mucho mejor|Pexels: Polina Tankilevitch

Menos polvo traslúcido y más fijador

Sellar toda la cara con polvo es un gran no, ya que esta técnica suele acentuar las líneas de expresión y quitarle vida a la piel. Es mejor solo aplicarlo sobre la denominada zona T, que corresponde a la nariz, frente y barbilla.

Así controlarás el brillo; por otro lado, el resto del rostro puede fijarse con un spray especial que también contenga hidratante. Así tu maquillaje será duradero.

