3 planes GRATIS que puedes hacer por el Día del Niño en la CDMX

Uno de los días más importantes y esperados por los más pequeños del hogar está a punto de llegar: ¡La celebración del Día del Niño! Si estás buscando cómo festejar en grande sin afectar tu cartera, aquí tenemos la solución, pues la Ciudad de México se convertirá en el escenario ideal, con conciertos, desfiles y actividades completamente gratuitas. A continuación, te compartimos 3 planes GRATIS que podrás hacer en la CDMX el próximo 30 de abril.

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3 planes GRATIS que puedes hacer el Día del Niño en la CDMX

1. Concierto de 31 minutos: Julio Triviño y compañía ofrecerán un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo jueves, 30 de abril, como parte de su gira ‘Radio Guaripolo’. La cita será en punto de las 7:00 p.m. No obstante, te recomendamos llegar desde antes ya que el acceso será por orden de llegada, así que prepárate para esperar si deseas obtener un buen lugar.

2. Desfile de globos gigantes: ¡Los pequeños también podrán disfrutar de un desfile de globos gigantes! La cita será en la alcaldía Xochimilco, en la calle Ciclamen 58, Xaltocan, el domingo, 26 de abril, en punto de las 9:00 a.m. Este desfile llega como una celebración anticipada del Día del Niño, excelente para encender motores previo a la gran fecha.

3. Actividades al aire libre: Si no cuentas con un gran presupuesto, puedes hacer actividades al aire libre, como jugar algún deporte o ir a los parques. Cabe mencionar que el Zócalo de la Ciudad de México también se convertirá en un patio de recreo, con actividades culturales, una pista de patinaje, canchas deportivas y demás atracciones para los niños. La explanada será sede de una gran celebración que estará disponible del 24 al 26 de abril. Ideal para disfrutar de un fin de semana en familia.

Dado que todas las actividades son abiertas, te recomendamos mantenerte hidratado, llevar ropa cómoda y usar bloqueador.