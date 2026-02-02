5 plantas artificiales que parecen reales: tienen flores y las puedes poner en tu sala

Las plantas artificiales son una manera práctica de decorar tu casa sin tener la responsabilidad de cuidarlas para que no se mueran rápido. Estas opciones son perfectas para personas que no tienen mucho tiempo o que simplemente no tienen la paciencia de atender tantas macetas regadas por la casa.

Ya sea que estés buscando aquellas que tienen flores de colores, que sean grandes, decorativas, colgantes o hasta las que van en la pared, cualquiera de estas opciones tienen una característica que las hace especiales: parecen reales.

1. Orquídea blanca: imita muy bien la forma y textura de las flores reales, con pétalos delicados y tallos finos. Es perfecta sobre una consola en la sala o en un comedor formal, aportando un toque de sofisticación floral sin necesidad de cuidados.

Las orquídeas lucen hermosísimas en la casa.|Especial/canva

2. La hydrangea: es una planta grande con múltiples flores densas tipo hortensia, ideal como pieza central en mesas de café, recibidores o en estanterías, donde puede dar color y volumen sin ocupar demasiado espacio.

Pon esta La hydrange en tu mesa de jardín; se verá hermosa.|Especial/Canva

3. Mainstays de tallo largo: tiene ramos altos y son perfectos para decorar mesas, ya sea que las pongas en el jardín o en el comedor de la cocina, seguramente tendrá una energía hogareña.

Las plantas Maintays son hermosas para decorar.|Especial

4. Mainstays rosa: también tiene ramos altos con flores realistas que aportan altura y delicadeza a cualquier ambiente. Colócalos en jarrones altos en esquinas, junto a ventanales o en entradas amplias para un impacto visual inmediato.

La maintays rosa es una de las más elegidas para decorar|Especial/Canva

5. Árbol artificial Fiddle Leaf: aunque no es de flores, este árbol artificial grande con hojas amplias es un recurso decorativo fantástico para espacios como salón, oficina o loft amplio, y puedes combinarlo con arreglos florales artificiales más pequeños para crear un rincón verde de gran presencia.

Hay plantas artificiales que parecen reales. |(Pinterest/Canva)

¿Cuál es el mejor lugar para poner plantas artificiales grandes en casa?

Poner las plantas artificiales en casa tienen un propósito: generar un punto focal para ti y tus visitantes. Según expertos en decoración, los mejores lugares son en la entrada, el salón, junto a un sofá y sobre el comedor.