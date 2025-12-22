5 tipos de perfumes de mujer perfectos para la Nochebuena: sus aromas combinan con el invierno

La Nochebuena es el momento perfecto para elegir un perfume de mujer que deje huella. Por eso, si quieres escoger la fragancia que mejor va contigo, debes saber que, para la temporada de invierno , destacan los aromas con notas cálidas, elegantes y envolventes. Pero, ¿cómo elegirlo correctamente?

Expertos en fragancias, como Maison 21, subrayan que hay 3 pasos para encontrar cuál es tu perfume ideal. Solo debes hacerte una serie de preguntas y después buscar aquel que se acomode a tu presupuesto.

Cómo saber mi perfume ideal: test de preguntas rápidas

Para saber qué perfume es ideal para ti, puedes hacer un breve test de preguntas rápidas que te ayudará a encontrar tu aroma. Lo primero que debes hacer es descubrir qué personalidad aromática tienes, así como tus gustos olfativos y preferencias.

El perfume de mujer ideal para Navidad tiene notas cítricas y elegantes.|(ESPECIAL/CANVA)

El portal de belleza Glamour, por ejemplo, recomienda perfumes que tengan notas de pera, nardo, sándalo, almizcle, roble, mandarina, ciruela, bergamota, limón y naranja.

Cómo elegir un perfume según tu personalidad

También es posible encontrar recomendaciones basadas en tu personalidad, enfocándose en tu característica principal y en lo que quieres transmitir. Maison 24 tiene cinco categorías:

UNA PERSONA AUTÉNTICA: para quienes quieren transmitir confiabilidad, coherencia, lealtad y buen tono. Los aromas son refrescantes, naturales, puros y de larga duración. ALGUIEN ENTUSIASTA Y SOCIAL: personas optimistas, enfáticas, generosas y alegres la mayor parte del tiempo. Los aromas recomendados son frescos, reconfortantes, equilibrados y en tendencia. SI TIENES UN ESPÍRITU LIBRE: quienes tienen la mente abierta, son apasionados, juguetones y aventureros. Los aromas ideales son espumosos, originales, magnéticos e intensos. ALGUIEN EXTRAORDINARIO: para personas determinadas, seguras de sí mismas, independientes y carismáticas. Los aromas recomendados son llamativos, fuertes, sexys y con mucha presencia. EL CONOCEDOR: personas que buscan lucir elegantes, inteligentes y contundentes. El aroma debe ser distintivo, elegante y sofisticado.

Elige un perfume de mujer que se adecue a tu personalidad.|(ESPECIAL/CANVA)