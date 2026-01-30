5 zapatos que combinan con todo y NO te pueden faltar en tu closet: variaciones preciosas
No es necesario que tengas montones de zapatos, con estos modelos tienes suficiente para complementar tus outfits, según expertos en moda
Muchas veces las personas dudan sobre cuántos zapatos deben tener en casa para vestir con variedad y mantenerse siempre a la moda ; sin embargo, la realidad es que puedes lucir increíble con solo cinco modelos que se convierten en los más fieles a tu guardarropa, sin importar tu estilo. Por eso, te compartimos qué dicen los expertos sobre los tipos de calzado que no pueden faltar en tu clóset.
Los zapatos que debes tener siempre en el clóset
1. Tacones negros
Son el sinónimo de elegancia atemporal. Estilizan la figura, alargan las piernas y elevan cualquier look, desde un vestido de noche hasta un outfit de oficina o unos jeans con blazer. El color negro los convierte en un comodín que combina con todo y nunca falla.
2. Mocasines
Representan el equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación. Según recomendaciones de la revista de moda Glamour, funcionan tanto en looks formales como casuales, aportan un aire pulido sin esfuerzo y son ideales para llevar con pantalones de vestir, faldas midi o jeans. Además, su diseño clásico los hace eternos, sobre todo si son las versiones tradicionales.
3. Sneakers
Son el básico moderno por excelencia. Aportan frescura, comodidad y un toque actual a cualquier conjunto. Hoy se llevan con vestidos, trajes sastre, jeans o faldas, demostrando que lo casual también puede ser chic. Un par bien elegido se adapta a cualquier estilo. Además, te hará sentir cómoda todo el tiempo.
4. Sandalias
Versátiles y funcionales, son ideales para climas cálidos y looks relajados o elegantes, dependiendo del diseño. Desde modelos planos hasta opciones con tacón, combinan con vestidos, shorts, pantalones amplios o conjuntos de playa. Son sinónimo de ligereza y estilo. Según Vogue, si sueles elegir más los vestidos sobre los pantalones, entonces te combine tener los que son tipo Birkenstock: abiertos, pero firmes.
5. Flats (zapatos bajos)
Son elegantes, prácticos y femeninos. Son perfectos para el día a día sin sacrificar estilo. Combinan con todo tipo de prendas y son ideales para jornadas largas. De acuerdo con Brantano, su sencillez los convierte en un básico imprescindible que siempre luce bien. Además, lo mejor de todo, es que son baratos.
Esta es la manera correcta de guardar tus zapatos en el clóset para que no ensucien tu ropa
Guarda tus zapatos en el clóset de manera ordenada para evitar que ensucien tus prendas . The Spruce recomienda destinar un espacio exclusivo para el calzado, donde puedan apilarse y, de preferencia, mantenerse cerrados.
Algunas opciones son colocarlos en un estante, en la parte inferior del clóset o en una sección específica del armario; aunque la mejor alternativa es usar un tablero de clavijas y, de ser posible, ubicarlo en la entrada de tu casa para evitar que el polvo se disperse.