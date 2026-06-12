El Chef Poncho Cadena comparte las mejores técnicas para que el pollo quede bien cocido

Los cocineros de MasterChef 24/7 se enfrentaron a uno de los retos más difíciles en lo que va del reality show, pues tuvieron que deshuesar sus proteínas a contrarreloj y recibir el visto bueno de los Chefs para comenzar a cocinar sus proteínas con el fin de evitar a toda costa portar un mandil negro; sin embargo, el Chef Poncho Cadena compartió las técnicas que usaría para que el pollo, la carne designada al primer equipo, quede bien cocido.

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Luego de que los Chefs les compartieran a los cocineros que tendrían que realizar un corte mariposa a sus pollos, deshuesar los muslos y piernas y dejar las alitas, Poncho Cadena le compartió a sus colegas que él pondría en marcha un par de técnicas para que la proteína quedara bien cocida.

El Chef dijo que sellaría muy bien la sartén caliente con mantequilla o hierbas, agregarle ajo, darle vapor y terminarlo en el horno para asegurarse de que esté bien cocinado.

Posteriormente, el Chef Poncho se le acercó a María para asistirla con el reto, ya que la cocinera le compartió que no sabía hacer el corte mariposa, por lo que Cadena procedió a cuestionar la razón por la que lo desconocía, a diferencia del resto de sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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