9 cortes de cabello que son ideales para las mujeres de 40 a 50 años: lucen preciosos

Si estás buscando quitarte algunos años de encima , quizá tu mejor arma es el look de tu peinado. En esta selección de 9 peinados te mostramos algunos ejemplos de moda que te encantarán.

Según la revista InStyle, el corte de pelo juega un papel fundamental en representar tu edad ante la sociedad. Por eso, es recomendable elegir uno que vaya con tu personalidad , pero que al mismo tiempo le diga a todos lo activa y rejuvenecida que estás. Estas propuestas recopiladas de diferentes portales, son una elección segura para verte versátil y sofisticada.

Uno por uno, los cortes de cabello que son ideales para mujeres

Bob texturizado a la altura de la mandíbula: Un bob ligeramente desordenado con puntas suaves que enmarca el rostro; combina con looks minimalistas o blazers, ideal para mujeres con personalidad elegante y segura que quiere un estilo moderno sin esfuerzo.

Así es el corte Bob texturizado a la altura de la mandíbula.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lob midi con capas suaves: Largo por debajo de los hombros con capas que dan movimiento; va perfecto con tonos neutros, blusas fluidas y accesorios discretos, ideal para mujeres sofisticadas y prácticas.

Flequillo cortina + corte por debajo de los hombros: Capas largas con flequillo abierto que suaviza líneas de expresión; combina con vestidos vaporosos o jeans y blusa, perfecto para una personalidad romántica y juvenil.

Pixie largo texturizado: Corte corto con textura y volumen arriba; se ve moderno con camisetas básicas + chaquetas estructuradas, ideal para mujeres audaces y con actitud fresca.

Mira estos ejemplos de cortes de cabello para mujeres +40 o +50 que te rejuvenecen.|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte shag moderno: Capas desfiladas en toda la cabeza con movimiento natural; va con outfits casuales chic o prendas boho, perfecto para mujeres creativas y con estilo relajado.

Melena recta con puntas redondeadas: Cabello liso con punta suave que no añade peso; combina con ropa clásica como trench coats o blusas satinadas, ideal para personalidad sofisticada y atemporal.

Bob asimétrico con raya al lado: Un bob con un lado ligeramente más largo que el otro y raya profunda; va con looks elegantes y limpios, ideal para personalidad audaz y moderna.

El corte bob es un clásico para los peinados rejuvenecedores.| (ESPECIAL/Pinterest)

Capas largas con luz y sombra (balayage suave): Capas largas con coloración sutil para levantar el rostro; combina con conjuntos monocromáticos y accesorios dorados, ideal para mujeres con espíritu chic y luminoso.

Corte midi con ondas suaves: Largo medio con ondas naturales que dan volumen y suavidad al rostro; perfecto con vestidos fluidos o suéteres oversized, ideal para personalidad femenina y confiada.

Cómo lucir más joven con tu peinado

El secreto para lucir más joven con el peinado a los 40 o 50 años tiene que ver con un equilibrio entre lo sofisticado y el estilo. Glamour recomienda no olvidar, experimentar con estilos, buscar nuevos cortes y abrirse, reinventarse, de esta manera mantienes más viva tu cabellera que nunca. Pero si quieres ir a la segura, los cabellos lacios y rectos son el clásico de siempre.

Los cortes con capas suaves, longitud midi o flequillo cortina funcionan especialmente bien a partir de los 40 porque abren el rostro y aportan movimiento sin restar sofisticación. Los estilos más texturizados y con volumen dan un efecto más juvenil y actual.