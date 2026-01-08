7 diseños de uñas acrílicas largas con piedritas: se ven elegantes y sofisticadas
Este tipo de uñas no son para todas, pues en primer lugar son alargadas y muy vistosas por el diseño con piedritas
Las uñas acrílicas largas con piedritas son para aquellas mujeres que les gusta lo extravagante, pues con ellas no pasarás desapercibida. No obstante, estos diseños se ven elegantes y sofisticadas, al igual que estos 7 modelos básicos que debes usar si quieres algo sencillo .
De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, este tipo de uñas extravagantes son de las más utilizadas por las mujeres en Corea del Sur y otros países del Oriente, aunque de esa parte del charco optan por llevarlas más cortas. Estos son los 7 modelos con efecto de ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores .
1. 3D
Este tipo de uñas no es para todas, ya que al modelo le puedes incrustar piedritas y formar objetos en 3D, como en este caso son moños.
2. Doradas
La elegancia del dorado resalta, pero ello se puede elevar aún más al pegarle piedritas brillosas. Es preciso mencionar que se recomienda utilizar pegamento especialmente para ello.
3. Estilo almendra
Un estilo de uñas largas que puedes optar para agregarle piedritas es almendra y te puede ir muy bien. En el ejemplo se aprecia que se incrustan en una y en la otra se deja el esmalte del color elegido.
4. Multicolor
Un diseño sumamente original es el de pegarle muchas piedritas a la uña, pero en diferentes tonos, para así darle un toque multicolor que se puede reflejar aún más bajo el Sol.
5. Tipo French
Este modelo puede ser tipo french, pues el cuerpo de la uña se puede dejar solo y en las puntas agregarle las piedritas.
6. Extra largas
Un diseño que muy pocas mujeres elegirían por el tamaño, pero que con el contraste de colores se ve sumamente elegante.
7. Turquesa
Para que las uñas tengan ese toque de elegancia, se le puede incrustar una piedra turquesa, la cual es apreciada en el mundo de la joyería.