8 diseños de uñas blancas con dorado que quedan fantásticas para esta temporada: en cortas o largas

El color dorado en las uñas siempre ha estado ligado a la elegancia, el lujo y una personalidad fuerte que no pasa desapercibida. Por eso, si estás pensando en renovar tu manicura con diseños únicos y fuera de lo común, vale la pena que le eches un vistazo a estas propuestas seleccionadas por usuarios de Pinterest, perfectas para inspirarte antes de tu próxima visita a la estética.

Aunque el minimalismo sigue marcando tendencia , el blanco y el dorado también pueden usarse para llevar la ostentosidad al máximo y convertir tus manos en el centro de todas las miradas. Son ideales para fiestas o eventos importantes, esos momentos en los que quieres brillar sin decir una sola palabra. Según Glamour, el secreto para lucir uñas blancas con dorado está en saber cómo combinarlas con tu outfit y dejar que hablen por ti.

Uno por uno, los diseños de uñas blancas con dorado que se ven hermosas

Uñas french dorado ultrafino con base blanca milky (cortas o largas) – Pinta la uña con un blanco cremoso tipo Cloud Dancer y traza una línea dorada metálica muy delgada en la punta para un look minimalista elegante; combina perfecto con un abrigo camel y jersey de punto para un estilo chic invernal.

Las uñas estilo french nunca fallan; intenta con el blanco y dorado en este estilo|Pinterest

Manicura blanca con ombré dorado (largas) – Crea un degradado desde la base blanca hacia la punta con brillo dorado o polvo de glitter dorado; este efecto de transición se hace con esponja o aerógrafo y va ideal con vestidos oscuros o prendas de terciopelo negro para eventos.

Manicura blanca con ombré dorado (largas) – Crea un degradado desde la base blanca hacia la punta con brillo dorado o polvo de glitter dorado; este efecto de transición se hace con esponja o aerógrafo y va ideal con vestidos oscuros o prendas de terciopelo negro para eventos.

Uñas con copos de nieve dorados (cortas) – Sobre base blanca pinta pequeños copos con esmalte dorado o usa stickers; este diseño delicado queda precioso con suéteres blancos, jeans oscuros y bufandas grises para un look cozy.

Uñas estilo marble blanco con vetas doradas (largas) – Mezcla blanco con un toque de dorado en patrones tipo mármol usando pincel fino; perfecto con blusas satinadas color crema o beige y accesorios dorados que complementan el brillo.

Uñas dorado total con acento blanco (cortas o largas) – Pinta unas uñas completas en dorado glitter y deja una o dos en blanco para contraste; se logra fácilmente con esmalte dorado de textura fina y queda sensacional con blazer negro o conjunto monocromático elegante.

El dorado en uñas luce impresionante; úsalas en una fiesta.|(Pinterest)

Manicura blanco lechoso con diseño lineal dorado (cortas) – Base blanco perlado y líneas geométricas o curvas doradas pintadas con pincel muy fino; va ideal con ropa neutra (gris, beige, marfil) para mantener el equilibrio entre discreción y sofisticación.

Manicura blanco lechoso con diseño lineal dorado (cortas) – Base blanco perlado y líneas geométricas o curvas doradas pintadas con pincel muy fino; va ideal con ropa neutra (gris, beige, marfil) para mantener el equilibrio entre discreción y sofisticación.

Blanco con foil dorado aleatorio (largas) – Aplica trocitos de gold foil sobre la base blanca para un acabado artesanal y artístico; combina espectacular con vestidos de noche en tonos fríos como azul marino o granate.

Checa estos diseños de uñas blancas con dorado que se ven elegantes, pero son sencillas.|(Pinterest)

Uñas color blanco perlado con acentos dorados y texturas (cortas) – Usa una base blanca perlada y añade detalles dorados como puntitos, curvas o microestrellas con esmalte metálico, ideal con suéteres de lana gruesa y botas altas para un look invernal glam.

Con qué tono de piel queda bien el dorado en las uñas

El color dorado, con base blanco, queda bien en piel blanca y morena con tonos cálidos, según las recomendaciones de Glamour. Expertos recomiendan empezar con una capa base protectora, dos de color y al final poner top coat brillante para resaltar los colores dorados y hacer que duren más.