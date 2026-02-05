9 ideas para reciclar un refrigerador viejo: ni te imaginas qué puedes hacer con él

Un refrigerador viejo puede servirte para la decoración de tu casa. Si ya estás a punto de cambiarlo, pero no sabes qué hacer con él, te damos 9 ideas para reciclarlo en objetos que ni te imaginas que podías crear.

Ya sea como mueble para despensa, jardinera o cualquier otro elemento decorativo, el refri debe manejarse con cuidado y, de ser posible, contar con la ayuda de un especialista, ya que estas personas tienen las herramientas adecuadas para su manejo.

¿Cómo puedes reciclar un refrigerador viejo?

Para darle un segundo uso a un refrigerador viejo, primero piensa en el espacio de tu casa. ¿Dónde puedes ponerlo? ¿Te hace falta algo? ¿Se verá bien? Puedes inspirarte con estas ideas en tendencia :

Úsalo como alacena: Solo debes quitarle la puerta, limpiarlo completamente, darle una manita de gato con pintura fresca y colocarlo en la cocina o un espacio donde pueda ir tu nueva alacena para alimentos embotellados y enlatados.

Para poner plantas : Puedes usar la parte trasera de la reja como una pared para colocar plantas en tu jardín .

: Puedes usar la parte trasera de la reja como una pared para . Jardinera: Al ser un mueble grande, se puede transformar en un huerto exterior o compostera para los alimentos orgánicos. Solo necesitas quitarle las puertas, echarle tierra e iniciar con un nuevo proyecto para hacer crecer naturaleza.

Recicla tu refrigerador viejo para usarlo como jardinera.|Pinterest

Mini bar vintage: Retira el motor, limpia el interior y añade repisas de madera o metal; se ve increíble en la sala o terraza con botellas , copas y una luz cálida que le da vibra retro.

Retira el motor, limpia el interior y añade repisas de madera o metal; se ve increíble en la sala o terraza con , y que le da vibra retro. Librero original: Vacía el refri, refuerza repisas y píntalo de un color neutro; en la sala o estudio se vuelve una pieza protagonista para libros y objetos decorativos.

Un refrigerador viejo se puede reutilizar como alacena o minibar.|Pinterest

Clóset auxiliar: Forra el interior con tela o papel tapiz y coloca una barra; en la recámara funciona como clóset extra con un look inesperado.

Forra el interior con tela o papel tapiz y coloca una barra; con un look inesperado. Zapatera: Agrega repisas inclinadas y ventilación; en la entrada de casa se ve práctico y mantiene el calzado ordenado y fuera de la vista.

Usa tu refrigerador viejo para reciclarlo en un ropero auxiliar o librero.|Pinterest

Mueble para mascotas: Acolcha el interior y deja la puerta abierta o con cortina; en la sala se ve como una casita cozy para tu gato o perr o.

Acolcha el interior y deja la puerta abierta o con cortina; o. Gabinete para herramientas: Instala ganchos y organizadores; en el garaje o cuarto de lavado se ve robusto y superfuncional .

Instala ganchos y organizadores; en el garaje o cuarto de lavado se ve robusto y . Vitrina decorativa: Coloca puertas de acrílico o vidrio y luz LED; en el comedor o estudio se convierte en un mueble exhibidor moderno con un twist industrial.

¿Dónde se deben tirar los refrigeradores?

Si quieres tirar un refrigerador tienes que llevarlo a un centro de reciclaje autorizado en donde especialistas lo desarmarán y utilizarán los metales, compresores y otros componentes que se puedan usar. En México, existen los famosos recolectores de fierros que pasan por las calles para comprar este tipo de electrodomésticos en mal estado, así como colchones, lavadoras y más.