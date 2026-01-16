Adiós al pixie “de abuela": Los 7 cortes modernos que arrasan en 2026 y se peinan en segundos

El 2026 marca un quiebre definitivo en las tendencias del estilismo del cabello . Los cortes rígidos, estructurados y difíciles de mantener quedaron atrás. En su lugar, ganan protagonismo estilos modernos, livianos y funcionales.

Estos cortes de cabello fueron pensados para realzar las facciones, rejuvenecer el rostro y adaptarse al ritmo de la vida cotidiana. Según coinciden estilistas internacionales como Sally Hershberger, Chris McMillan y expertos de L’Oréal Professionnel, los looks que dominan este año tienen un denominador común: movimiento, textura y versatilidad.

Los 7 cortes de cabello modernos que rejuvenecen y se peinan en segundos

Estas opciones se acomodan solas, requieren poco producto y favorecen a distintas edades. Por eso se han convertido en aliadas perfectas para quienes buscan un look actual sin complicaciones.



Pixie texturizado soft

Una versión renovada del clásico pixie, con capas desfiladas y contornos suaves que aportan frescura y quitan años al rostro. Según Chris McMillan, este corte funciona mejor cuando se deja secar al natural.

Bixie moderno

La fusión entre bob y pixie es uno de los grandes favoritos del año. Aporta volumen en la coronilla y ligereza en las puntas, ideal para cabellos finos y para lograr un efecto lifting inmediato.

Bob francés relajado

Corto, apenas por debajo de la mandíbula y con puntas imperfectas. Los estilistas de Jean Louis David destacan que su encanto está en no verse demasiado peinado, lo que lo vuelve naturalmente rejuvenecedor.

Shag corto

Con capas irregulares y flequillo liviano, este corte aporta movimiento y desenfado. Sally Hershberger lo recomienda para mujeres que buscan volumen sin esfuerzo y un aire moderno.

Micro bob desestructurado

Recto pero con textura, este corte enmarca el rostro y estiliza el cuello. Se adapta muy bien al secado al aire y requiere mínimo mantenimiento.

Corte garçon (garzón) suave

Inspirado en el estilo masculino, pero reinterpretado con líneas delicadas y femeninas. Ideal para resaltar pómulos y mirada. Es uno de los más fáciles de peinar.

Short crop con flequillo lateral

Corto, dinámico y versátil, el flequillo ladeado aporta dulzura y disimula líneas de expresión. Expertos de L’Oréal Professionnel lo señalan como uno de los cortes más favorecedores para rejuvenecer el rostro.