Dile adiós a los cuadros de los pasillos, esta es la tendencia que se impone, según la IA
Los cuadros de los pasillos tienen los días contados. La Inteligencia Artificial afirma que esta tendencia los desplazará.
Las tendencias en decoración siguen generando grandes cambios dentro y fuera de los hogares. A la estética se suma la búsqueda de ambientes ordenados y funcionales por lo que muchas casas sufrirán mutaciones en su fisonomía actual.
La Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como una de las herramientas más elegidas en el presente para descubrir cuáles son las nuevas tendencias, y no solo en torno al diseño de interiores. Esta tecnología viene ofreciendo algunas actualizaciones y una de ellas afirma que podíamos estar ante la ausencia de cuadros en los pasillos.
¿Adiós a los cuadros de los pasillos?
Las casas y departamentos tienen diferentes elementos que forman parte de su decoración. Los cuadros son algunos de estos y, por lo general, son ubicados en pasillos para embellecerlos pero parece que eso quedará atrás.
@decorbymaggie Muy buenas! Bueno desde el sábado que no publico, así que os dejo un reel dedicado a pasillos, algo por lo que me pregunta mucha gente y la verdad que hasta bien poco era una zona totalmente olvidada en una casa y que cada día cobran más protagonismo y de paso despejo mi mente un poco de tanta Navidad, árbol, mesa, comida… Decoración en pasillos si o no?? Yo por supuesto que si! Espero que lo hayáis pasado muy bien estos días! Feliz noche. #cambios #decor #decoracion #collage #pasillos #pasillosdecorados #home #homedecor #micasa #nordic #nordichome #ideas ♬ Remix my humps - Amanda Araújo
De acuerdo con Gemini, aplicación de IA creada por Google, “los cuadros en fila en el pasillo están empezando a verse un poco ‘tradicionales’ (o incluso un poco saturados)”. Por lo tanto, esta tecnología pone el acento en una tendencia que parece ser la que los desplazará.
¿Qué tendencia se impone en 2026?
Gemini afirma que el adiós a los cuadros de los pasillos se estaría gestando debido a una tendencia que ha comenzado a imponerse. “La tendencia que está ganando terreno ahora es el minimalismo arquitectónico y sensorial. Ya no se trata de colgar cosas en la pared, sino de que la pared sea la protagonista”, remarcó la IA.
La Inteligencia Artificial señaló qué es lo que se está imponiendo para transformar esos metros cuadrados de paso:
- Molduras y paneles: En lugar de marcos con fotos, se utilizan molduras de madera o polímero para crear relieves geométricos. Aporta textura y elegancia sin quitar espacio físico. Si pintas las molduras del mismo color que la pared, logras un look sofisticado y atemporal.
- La "Quinta Pared": Si las paredes están desnudas, la mirada se dirige arriba. Pintar el techo de un color oscuro o vibrante, o añadir vigas de madera. Esto convierte al pasillo en un túnel de diseño sin necesidad de obstáculos en los costados.
- Iluminación escultórica: Menos cuadros y más luces que "bañen" la pared. Se buscan piezas que parezcan esculturas apagadas y que, al encenderse, creen juegos de sombras interesantes.
- Espejos de gran formato o irregulares: En lugar de una galería de fotos, se opta por un solo espejo orgánico de gran tamaño. Duplica la luz y la amplitud visual, algo vital en pasillos estrechos, y actúa como una pieza de arte por sí solo.
- El "color block" o murales minimalistas: Pintar una franja de color que recorra todo el pasillo (incluyendo puertas) o usar un papel tapiz con texturas naturales (como el lino o la rafia). Que el pasillo se sienta como una experiencia envolvente, no como un lugar para detenerse a mirar fotos.