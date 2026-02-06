Dile adiós a los cuadros de los pasillos, esta es la tendencia que se impone, según la IA

Las tendencias en decoración siguen generando grandes cambios dentro y fuera de los hogares. A la estética se suma la búsqueda de ambientes ordenados y funcionales por lo que muchas casas sufrirán mutaciones en su fisonomía actual.

La Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como una de las herramientas más elegidas en el presente para descubrir cuáles son las nuevas tendencias, y no solo en torno al diseño de interiores. Esta tecnología viene ofreciendo algunas actualizaciones y una de ellas afirma que podíamos estar ante la ausencia de cuadros en los pasillos.

¿Adiós a los cuadros de los pasillos?

Las casas y departamentos tienen diferentes elementos que forman parte de su decoración. Los cuadros son algunos de estos y, por lo general, son ubicados en pasillos para embellecerlos pero parece que eso quedará atrás.

De acuerdo con Gemini, aplicación de IA creada por Google, “los cuadros en fila en el pasillo están empezando a verse un poco ‘tradicionales’ (o incluso un poco saturados)”. Por lo tanto, esta tecnología pone el acento en una tendencia que parece ser la que los desplazará.

¿Qué tendencia se impone en 2026?

Gemini afirma que el adiós a los cuadros de los pasillos se estaría gestando debido a una tendencia que ha comenzado a imponerse. “La tendencia que está ganando terreno ahora es el minimalismo arquitectónico y sensorial. Ya no se trata de colgar cosas en la pared, sino de que la pared sea la protagonista”, remarcó la IA.

La Inteligencia Artificial señaló qué es lo que se está imponiendo para transformar esos metros cuadrados de paso:

