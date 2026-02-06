Dile adiós al granate en las uñas, este es el color que se impone en 2026
Las uñas minimalistas se lucirán mejor en 2026 al dejar de lado al granate. Este color es que el que se está imponiendo.
Los diseños de uñas siguen dando de qué hablar en este 2026 y es que las nuevas tendencias ganan terreno sorteando límites internacionales. Los colores forman parte de los grandes cambios en este comienzo de año y es por eso que el granate parece que dejará de estar entre los predilectos.
Las nuevas tendencias para uñas minimalistas apuntan a tonalidades elegantes pero a la vez más frescas por lo que quizás no se aparten mucho de ciertos colores, pero sí los pueden transformar. El color que ha comenzado a imponerse no solo podrá lucirse en invierno sino que ha llegado para permanecer por varios meses.
¿Adiós al granate en las uñas?
Los salones de manicura ya están recibiendo la influencia de las nuevas tendencias y ya está quedando claro que aunque el granate es un color clásico que nunca muere, las preferencias se están moviendo hacia otras direcciones.
@ddaniinails un día haciendo uñas granate de mujerr👩🏽❤️💋👩🏽🫦 🎀🍓🍒 #nailinspo #gelx #gelnails #nailart #nailtok ♬ show me how - <3
Por lo tanto, tal vez no se trate de un “adiós” al granate, pero sí de un “hasta luego”. Los acabados más modernos en el mundo del nail art le están dando lugar al Cherry Mocha, el efecto Jelly, el Verde Oliva y al Marrón Chocolate, pero el color que más se impone es el Muted Burgundy.
¿Por qué es tendencia el Muted Burgundy?
El color Muted Burgundy (borgoña apagado o desaturado), remarca la aplicación de Inteligencia Artificial Gemini, se ha convertido en la obsesión del mundo de la manicura por una mezcla perfecta de nostalgia y sofisticación. Esta tecnología ha analizado las nuevas tendencias y remarca que “a diferencia del rojo vino vibrante de toda la vida, esta versión tiene una base más terrosa o grisácea que lo hace sentir moderno”.
En cuanto a las principales razones de la popularidad del color Muted Burgundy para las uñas en 2026, la IA ha puesto el foco en las siguientes:
- La estética "Quiet Luxury": Estamos en una era donde "menos es más". Este color encaja perfectamente con el lujo silencioso: es elegante, no grita por atención y se ve costoso. Al estar "apagado", funciona casi como un color neutro que combina con cualquier outfit sin desentonar.
- Versatilidad de tono de piel: A diferencia de los rojos muy brillantes o los púrpuras neón, el borgoña desaturado es universalmente favorecedor ya que, en pieles claras, aporta un contraste dramático pero suave, mientras que en pieles morenas y profundas, se funde de forma natural aportando una calidez increíble.
- El factor "Moda Retro": Hay una fuerte influencia de los años 90 y principios de los 2000 en las tendencias actuales. El Muted Burgundy recuerda a los labiales y esmaltes icónicos de esa época (piensa en el famoso Black Honey), pero con un acabado más pulido y contemporáneo.
- Transición de estaciones: Es el color "comodín". Aunque solemos asociar los oscuros con el invierno, la naturaleza desaturada de este tono lo hace apto para el otoño e incluso para una primavera minimalista. Es menos pesado que un negro pero más interesante que un nude.