Dile adiós al granate en las uñas, este es el color que se impone en 2026

Los diseños de uñas siguen dando de qué hablar en este 2026 y es que las nuevas tendencias ganan terreno sorteando límites internacionales. Los colores forman parte de los grandes cambios en este comienzo de año y es por eso que el granate parece que dejará de estar entre los predilectos.

Las nuevas tendencias para uñas minimalistas apuntan a tonalidades elegantes pero a la vez más frescas por lo que quizás no se aparten mucho de ciertos colores, pero sí los pueden transformar. El color que ha comenzado a imponerse no solo podrá lucirse en invierno sino que ha llegado para permanecer por varios meses.

¿Adiós al granate en las uñas?

Los salones de manicura ya están recibiendo la influencia de las nuevas tendencias y ya está quedando claro que aunque el granate es un color clásico que nunca muere, las preferencias se están moviendo hacia otras direcciones.

Por lo tanto, tal vez no se trate de un “adiós” al granate, pero sí de un “hasta luego”. Los acabados más modernos en el mundo del nail art le están dando lugar al Cherry Mocha, el efecto Jelly, el Verde Oliva y al Marrón Chocolate, pero el color que más se impone es el Muted Burgundy.

¿Por qué es tendencia el Muted Burgundy?

El color Muted Burgundy (borgoña apagado o desaturado), remarca la aplicación de Inteligencia Artificial Gemini, se ha convertido en la obsesión del mundo de la manicura por una mezcla perfecta de nostalgia y sofisticación. Esta tecnología ha analizado las nuevas tendencias y remarca que “a diferencia del rojo vino vibrante de toda la vida, esta versión tiene una base más terrosa o grisácea que lo hace sentir moderno”.

En cuanto a las principales razones de la popularidad del color Muted Burgundy para las uñas en 2026, la IA ha puesto el foco en las siguientes:

