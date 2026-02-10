Dile adiós a los pisos de madera: la IA revela qué tendencia se impone en los hogares

Los hogares en 2026 han comenzado a dar muestras de las tendencias en decoración y organización de espacios que se han ido imponiendo. Sin embargo, no siempre se trata de los colores elegidos para pintar o los muebles dispuestos en cada espacio.

Venga La Alegría | Programa 10 de febrero 2026 Parte 1 | Eugenio Derbez alza la voz por Aitana, maquillaje y ritual para el 14 de febrero y más

Para quienes se atreven a los grandes cambios, algunas tendencias están viajando entre los países con el fin de darles un nuevo aire a las casas. Así es como en esta oportunidad, mediante la Inteligencia Artificial (IA), conoceremos por qué se dice que pronto le diremos adiós a los pisos de madera.

Ventajas y desventajas de los pisos de madera

En algunas casas los pisos de madera son un clásico inamovible y es que “aportan una calidez estética y un valor inmobiliario difíciles de igualar, convirtiéndose en el corazón visual de cualquier habitación”, precisa la aplicación Gemini. Esta IA añade que estos pisos “destacan por su durabilidad, son excelentes aislantes térmicos naturales y su superficie es hipoalergénica ya que no retiene polvo ni ácaros de la misma forma que las alfombras”.

Por otro lado, Gemini advierte que los pisos de madera tienen como su principal desventaja “la sensibilidad a la humedad y a los cambios climáticos, factores que pueden provocar que la madera se hinche o se contraiga”. Además, “requieren una inversión inicial considerable y un cuidado meticuloso, pues son propensos a rayaduras por muebles o garras de mascotas, y pueden decolorarse bajo la exposición directa al sol”, precisa.

¿Adiós a los pisos de madera?

En base a lo señalado, hay que traer esos detalles al presente y ponerlos junto a las tendencias en decoración vigentes. Gemini indica que “es cierto que, aunque la madera es un clásico eterno, el trono de las tendencias se está moviendo hacia materiales que priorizan la durabilidad extrema y el diseño orgánico”.

Por tal motivo, esta Inteligencia Artificial señala que los pisos de madera podrían tener los días contados ya que existen tres grandes reemplazos:

