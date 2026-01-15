Agenda estas fechas: se confirmó el inicio de la Cuaresma y estas son las fechas claves

Para los religiosos la Cuaresma es muy importante debido a que es el inicio de la conmemoración de Semana Santa, que es una tradición católica muy importante. El calendario litúrgico marca este periodo en el que los que creen se preparan durante 40 días, comienza el Miércoles de Ceniza y termina Jueves Santo.

“Estoy vivo de milagro”, Luis Ernesto Franco rompió el silencio sobre los abusos que sufrió en su infancia

Como suele ocurrir con la Semana Santa, la Cuaresma va mutando de fechas cada año debido a que cálculo se basa en el calendario lunar. Para la Iglesia Católica, la resurrección de Jesús se conmemora el primer domingo después de la primera luna llena. Teniendo en cuenta esto es que el Miércoles de Ceniza se llevará a cabo el 18 de febrero.

Volviendo a la Cuaresma, tenemos que mencionar que la Biblia la describe en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como el retiro de 40 días que Jesús pasó en el desierto de Judea. Allí practicó el ayuno, la oración y fue tentado por el diablo.

La Cuaresma hace referencia al pasaje bíblico descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el cual describe el retiro de 40 días que Jesús pasó en el desierto de Judea, en el que practicó el ayuno y la oración, y en el que fue tentado por el diablo.

¿Qué día comenzará la Cuaresma?

Para la religión la Cuaresma y la Semana Santa son conmemoraciones marcadas por eventos relevantes en la vida y pasión de Cristo. Las fechas clavesen2026serán las siguientes:

Semana Santa ya tiene sus fechas.

Miércoles 18 de febrero: Miércoles de Ceniza, marca el inicio de la Cuaresma.

Miércoles de Ceniza, marca el inicio de la Cuaresma. Domingo 29 de marzo: Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa.

Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa. Jueves 2 de abril: Jueves Santo, termina la Cuaresma.

Jueves Santo, termina la Cuaresma. Viernes 3 de abril: Viernes Santo, se conmemora la crucifixión de Jesús.

Viernes Santo, se conmemora la crucifixión de Jesús. Sábado 4 de abril: Sábado de Gloria.

Sábado de Gloria. Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua, concluye la Semana Santa.

También es importante remarcar que según dicta la tradición católica el Miércoles de Ceniza y durante los viernes de Cuaresma se evita el consumo de carne roja. Es por esto que se deben preparar platillos a base de pescados y mariscos, pero también de algunas aves como pollo o pavo.

