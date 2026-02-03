Alivia tus dolores con las bondades de esta famosa planta medicinal

La salud cuenta con un amplio campo de ciencias y expertos que se encargan de tratar dolencias y afecciones, además de crear medicamentos. Sin embargo, años atrás fue la naturaleza la encargada de brindar las herramientas para que el hombre hiciera frente a estas problemáticas.

Con el paso de los años, y dependiendo de las culturas, el uso de plantas y hierbas medicinales se mantiene como parte de las tradiciones. Es en este punto que una planta considerada medicinal se destaca por sus bondades, especialmente para hacerle frente a los dolores.

¿Una planta para aliviar dolores?

Una de las plantas que es destacada en la actualidad por sus propiedades medicinales es la Passiflora, conocida por producir al maracuyá como fruto. Se trata de una especie que históricamente se ha empleado para tratar trastornos relacionados con el sueño, la ansiedad y el estrés.

La Passiflora es empleada para hacerle frente a tensiones mentales y físicas. Se trata de una planta que ayuda a mejorar el descanso, reduce el nerviosismo y promueve la relajación corporal, aliviando incluso muchos dolores.

¿Qué otros beneficios ofrece la Passiflora?

La Passiflora posee propiedades no solo como calmantes, sino que en muchas culturas se la utiliza para mejorar el sistema circulatorio y el digestivo. Por otro lado, ayuda a reducir las molestias asociadas a la menopausia como la irritabilidad, los cambios de humor y los dolores de cabeza, de acuerdo a lo difundido por el Instituto de la Menopausia.

Para emplear esta planta se aconseja hacerlo en forma de infusión. Para prepararla solo se necesita poner a hervir agua y agregarle dos cucharadas de hojas de Passiflora. Luego, hay que retirar la preparación del fuego y dejarla reposar por unos 10 minutos. Tras colarla, se la puede consumir tibia preferentemente antes de irse a dormir.