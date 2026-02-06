Año Nuevo Chino en la CDMX: Calendario de actividades, fechas y horarios

Estamos a unos días de celebrar el Año Nuevo Chino , ya que la cultura China poco a poco ha ido tomando más fuerza en nuestro país. Ahora, la Ciudad de México se está preparando para recibir el año del Caballo de Fuego, festividad que ya está marcada en el calendario de los capitalinos.

Cabe mencionar que desde hace un tiempo, este evento ha tomado mucha fuerza y cada vez son más personas las que se juntan para celebrarlo. Por tal razón, aquí te diremos dónde puedes vivir una experiencia inolvidable en la celebración del Año Nuevo Chino.

Este es el calendario de actividades del Año Nuevo Chino en la CDMX

Desde danza de dragones hasta los mejores rituales de inicio de año, te compartimos la mejor guía para celebrar dicha festividad. De acuerdo con lo que se sabe, este evento comenzará oficialmente el 17 de febrero, la sede será en el Barrio Chino de la CDMX.

Toma en cuenta que, de forma tradicional el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se suma a la festividad. Apunta en tu calendario, el 7 de febrero se llevará a cabo el desfile de dragones, el cual según la cultura china sirve para alejar las malas vibras y llamar a la buena fortuna para el año que comienza.



Lugar: Museo Nacional de las Culturas del Mundo - Calle Moneda No. 14 Centro Histórico, la cita es en punto de las 10:00 horas.

Otra opción imperdible es en el Centro Nacional de las Artes (CENART), lugar que va a tener un festival gratuito donde vas a poder conocer más de la cultura china con actividades, talleres, cine y más.

Lugar: Avenida Río Churubusco no. 79, esquina Calzada de Tlalpan, a partir de las 11:00 horas.

Para finalizar, en la Embajada de China en México va a haber un concurso de disfraces en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este evento forma parte de las actividades del 7 de febrero, donde los asistentes van a poder ver una muestra de Tai Chi y danza contemporánea.

