Aprovecha las ofertas y compra estos botines: son los que estarán de moda en el invierno 2025
Si estás pensando en renovar tu calzado, este es el momento perfecto para hacerlo, ya que los botines serán los grandes protagonistas del frío.
El invierno 2025 se acerca, y con él llegan las tendencias que dominarán las calles esta temporada. Si estás pensando en renovar tu calzado, este es el momento perfecto para hacerlo, ya que los botines serán los grandes protagonistas del frío. Cómodos, versátiles y llenos de estilo, se adaptan a cualquier look, desde los más casuales hasta los más elegantes y muchas marcas ya lanzaron atractivas ofertas que vale la pena aprovechar.
Expertos en moda de la revista Vogue compartieron que cada uno de estos botines aportan un estilo y funcionalidad diferente, convirtiéndolos en piezas clave para la próxima estación. De acuerdo a los especialistas, estos modelos no pueden faltarte en tu clóset:
- Botines puntiagudos: estilizan la figura y alargan visualmente las piernas. Son elegantes y perfectos para looks sofisticados o de oficina. Además, combinan con jeans, faldas o pantalones de vestir.
- Botas combat: siguen siendo un básico del estilo urbano. Su diseño robusto y suela gruesa ofrecen comodidad, agarre y un toque rebelde que equilibra los outfits más femeninos.
- Botines de tacón statement: destacan por su forma o detalles llamativos (como brillos, texturas o colores intensos). Son ideales para quienes quieren agregar personalidad y un toque de glamour incluso en los días más fríos.
- Botines de colores: rompen con la monotonía de los tonos neutros del invierno. Aportan alegría, originalidad y pueden transformar un look sencillo en uno moderno y atrevido.
- Botines vaqueros: regresan con fuerza gracias a su estilo retro y versatilidad. Son cómodos, fáciles de combinar y aportan ese aire western chic que arrasa en las pasarelas y el street style.
Los colores que marcan tendencia para el invierno
- Burdeos / vino: este tono profundo se posiciona como la nueva alternativa al negro, porque aporta elegancia sin perder versatilidad.
- Marrón chocolate / café / “Mocha Mousse”: los tonos cálidos café están en aumento. Esto hace que los botines en marrón sean muy acertados para esta temporada.
- Verde olivo / tonos tierra: estos colores conectan con la naturaleza, son sobrios pero distintos, y ayudan a romper la monotonía del negro y gris típicos del invierno.
- Grises, beige y tonos neutros cálidos: perfectos para quienes buscan un fondo de armario práctico y elegante, de esos que combinan con todo.
- Metalizados (plateado, dorado suave): para quienes quieren destacar, los acabados metálicos suman textura, luz y un toque moderno al outfit invernal.