Aprovecha las ofertas y compra estos botines: son los que estarán de moda en el invierno 2025

El invierno 2025 se acerca, y con él llegan las tendencias que dominarán las calles esta temporada. Si estás pensando en renovar tu calzado, este es el momento perfecto para hacerlo, ya que los botines serán los grandes protagonistas del frío. Cómodos, versátiles y llenos de estilo, se adaptan a cualquier look, desde los más casuales hasta los más elegantes y muchas marcas ya lanzaron atractivas ofertas que vale la pena aprovechar.

Expertos en moda de la revista Vogue compartieron que cada uno de estos botines aportan un estilo y funcionalidad diferente, convirtiéndolos en piezas clave para la próxima estación. De acuerdo a los especialistas, estos modelos no pueden faltarte en tu clóset:



Botines puntiagudos: estilizan la figura y alargan visualmente las piernas. Son elegantes y perfectos para looks sofisticados o de oficina. Además, combinan con jeans, faldas o pantalones de vestir.

Los colores mas fáciles de combinar para esta temporada con bota o botines serán gris, negro, camello, miel, rojo y dorado.

Botines de tacón statement : destacan por su forma o detalles llamativos (como brillos, texturas o colores intensos). Son ideales para quienes quieren agregar personalidad y un toque de glamour incluso en los días más fríos.

Botines vaqueros: regresan con fuerza gracias a su estilo retro y versatilidad. Son cómodos, fáciles de combinar y aportan ese aire western chic que arrasa en las pasarelas y el street style.

Los colores que marcan tendencia para el invierno