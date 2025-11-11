Adiós a la típica blusa blanca: reemplázala con estas 2 ideas que se ven más elegantes, pero igual de sencillas
Expertos en moda dieron a conocer alternativas igual de versátiles, pero mucho más sofisticadas, para sustituir la clásica blusa. ¡Checa las opciones!
La clásica blusa blanca siempre ha sido un básico del clóset femenino, pero esta temporada los expertos en moda proponen darle un giro al look con alternativas igual de versátiles, pero mucho más sofisticadas. Por tal motivo, si quieres mantener un estilo elegante sin recurrir a lo de siempre, estas dos opciones modernas prometen reemplazarla a la perfección, aportando frescura, personalidad y un toque chic a cualquier outfit.
Los especialistas de la revista Vogue mencionaron que este otoño e invierno será indispensable que cuentes con dos estilos de blusas en tu ropero:
- Camisa con estampado de cuadros: se convierte en una prenda clave por su estilo acogedor. Puedes usarla abierta sobre una remera básica (blanca, negra o beige) y completarlo con jeans rectos o de corte relajado.
- Camisa con estampado de rayas: es una prenda atemporal que nunca falla y puede adaptarse a casi cualquier estilo, desde lo casual hasta lo más sofisticado. Las rayas finas lucen increíbles con prendas de cuadros o prints sutiles, siempre manteniendo una paleta de colores coherente.
Accesorios que no pueden faltarte este otoño-invierno 2026
Por otra parte, la revista Elle compartió una guía completa con los accesorios que no pueden faltarte este otoño-invierno 2026, según las principales tendencias de moda:
- Bufandas XL: las bufandas grandes y envolventes serán protagonistas. Se llevan en tonos neutros o con estampados a cuadros, y son perfectas para crear looks cómodos y estilosos. Además, aportan textura y abrigo sin esfuerzo.
- Gorros y boinas: los beanies de lana, las boinas francesas y los sombreros estructurados marcan la diferencia esta temporada. No solo protegen del frío, también le dan un toque chic al look más simple.
- Guantes elegantes: vuelven con fuerza, especialmente en cuero, gamuza o tejidos de punto grueso. Los de colores tierra o negro son infalibles, pero también destacan los tonos vino y verde oliva.
- Bolsos estructurados: se imponen los bolsos rígidos y de líneas geométricas, ideales para un aire sofisticado. Las versiones mini y los bolsos tipo doctor o tote dominan el street style.
- Gafas oscuras en tonos fríos: aunque sea invierno, las gafas de sol siguen siendo clave. En 2026 destacan los modelos con marcos gruesos o translúcidos y lentes en tonos ahumados o azulados.
- Joyería metálica gruesa: los collares de cadena, aretes grandes y brazaletes amplios en dorado o plateado complementan tanto looks formales como casuales. Cuanto más llamativo el diseño, mejor.
- Medias y calcetines visibles: las medias de lana o con texturas se lucen este año: con mocasines, botas o incluso sandalias. Añaden un toque moderno y funcional.