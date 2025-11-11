Adiós a la típica blusa blanca: reemplázala con estas 2 ideas que se ven más elegantes, pero igual de sencillas 

La clásica blusa blanca siempre ha sido un básico del clóset femenino, pero esta temporada los expertos en moda proponen darle un giro al look con alternativas igual de versátiles, pero mucho más sofisticadas. Por tal motivo, si quieres mantener un estilo elegante sin recurrir a lo de siempre, estas dos opciones modernas prometen reemplazarla a la perfección, aportando frescura, personalidad y un toque chic a cualquier outfit.

Los especialistas de la revista Vogue mencionaron que este otoño e invierno será indispensable que cuentes con dos estilos de blusas en tu ropero:



Camisa con estampado de cuadros: se convierte en una prenda clave por su estilo acogedor. Puedes usarla abierta sobre una remera básica (blanca, negra o beige) y completarlo con jeans rectos o de corte relajado.

Camisa con estampado de rayas: es una prenda atemporal que nunca falla y puede adaptarse a casi cualquier estilo, desde lo casual hasta lo más sofisticado. Las rayas finas lucen increíbles con prendas de cuadros o prints sutiles, siempre manteniendo una paleta de colores coherente.

Accesorios que no pueden faltarte este otoño-invierno 2026

Por otra parte, la revista Elle compartió una guía completa con los accesorios que no pueden faltarte este otoño-invierno 2026, según las principales tendencias de moda:

