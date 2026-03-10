¿A qué edad dejas de producir colágeno? Aquí la respuesta

Aunque nos gustaría pensar que el envejecimiento es un proceso gradual y lineal, la realidad biológica es mucho más abrupta. La experta dermatóloga Melissa Levin, con sede en Nueva York, explica que existe un fenómeno llamado el "precipicio de colágeno". Este término describe cómo la producción de esta proteína esencial disminuye drásticamente en un periodo de muy pocos años, transformando la firmeza y textura del rostro casi de un momento a otro.

La cronología de la pérdida: ¿Cuándo ocurre?

La degradación no es igual en todas las etapas de la vida. Según la ciencia dermatológica actual, así se comporta nuestro cuerpo:

A mediados de los 20 años: La producción de colágeno comienza a disminuir de forma natural y lenta. Es el inicio silencioso del proceso.

Perimenopausia: Aquí es donde ocurre la caída drástica. Según la Dra. Levin, en los primeros cinco años de este periodo, la piel puede perder hasta un 30% de su colágeno.

Postmenopausia: Al finalizar esta transición, una mujer puede haber perdido entre el 60% y 70% del colágeno que tenía en su juventud. Esto se debe a la drástica disminución del estrógeno, la hormona que mantiene activos a los fibroblastos, los verdaderos "arquitectos" encargados de crear colágeno.

|Foto de Alexandr Ivanov en Pixabay.

¿Qué factores marcan la diferencia?

No todas las caídas son iguales. Factores como la genética, la exposición solar acumulada y el tono de piel juegan un papel crucial. Las pieles con más melanina, por ejemplo, suelen experimentar una erosión más lenta gracias a su protección solar natural incorporada.

Sin embargo, factores externos como el tabaquismo, el estrés crónico y la falta de sueño pueden acelerar el efecto "Jenga", donde la estructura facial cambia repentinamente al perder sus soportes base.

La Dra. Mona Gohara compara el colágeno con un plan de jubilación: hay que maximizar los fondos mientras el "empleador" (estrógeno) aún realiza aportes significativos.

¿Cómo se previene la pérdida de colágeno?

Protector solar diario: Aplicación generosa y obligatoria en rostro, cuello, escote y manos. Es el mejor antienvejecimiento que existe.

Retinoides y antioxidantes: Fundamentales para estimular la producción celular y limitar el daño por radicales libres.

¿Cómo restaurar el colágeno?

Láseres (Fraxel, Clear + Brilliant): Ideales para mejorar el tono, la textura y eliminar la pigmentación irregular.

Radiofrecuencia con microagujas (Morpheus8): Una de las técnicas más buscadas para combatir la flacidez y las arrugas profundas.

Bioestimulantes: Tratamientos inyectables que "obligan" al cuerpo a producir su propio colágeno para restaurar el volumen perdido en sienes y mejillas de forma natural.

