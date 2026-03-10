Creadora de contenido ASEGURA que el esposo de Ana Bárbara le fue INFIEL a la cantante con ella

En las últimas horas se ha hecho viral la noticia de que supuestamente Ángel Muñoz le fue infiel a Ana Bárbara con una creadora de contenido y empresaria de Costa Rica llamada Adriana Laval, quien reveló que él la buscó en redes sociales para trabajar en la venta y publicidad de suplementos alimenticios; sin embargo, su relación escaló más allá de lo laboral y sostuvieron una relación.

Las pruebas que comprobarían la infidelidad a Ana Bárbara

Esta noticia se dio a conocer en un programa de televisión, pero la comunicadora "Chamonic3", retomó la información, por lo que el tema se volvió viral en cuestión de minutos en redes sociales. Adriana Laval difundió por medio de un video cómo fue que se conocieron ella y Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara por medio de redes sociales, también relató cómo fue que se conocieron y mostró las supuestas pruebas donde ella y él sostuvieron conversaciones.

"Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre del 2025" confesó Adriana, asegurando que se han visto dos veces, una en la ciudad de México y otra en Guadalajara.

¿Ana Bárbara y Ángel Muñoz siguen juntos?

"Chamonic3" escribió en un post que por medio de fuentes cercanas a Ana Bárbara se sabe que la cantante ya sabe y conoce sobre la infidelidad.

"Fuentes cercanas aseguran que Ana Bárbara ya se enteró de esta situación y, al descubrir lo que estaba pasando, le pidió a Ángel que se fuera de la casa".

La comunicadora también relató que Ángel no negó dicha infidelidad; sin embargo, el esposo de la cantante grupera ya habría regresado a su casa y estaría trabajando por salvar la relación.