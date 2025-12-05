Este es el significado espiritual del árbol de Navidad

Se acerca la Navidad y el armado del árbol navideño formará parte de las tradiciones de esta época del año. Mientras algunos se guiarán por las nuevas tendencias en decoración, otros mantendrán ciertos parámetros que encierran particulares significados.

La astróloga Mhoni Vidente se refiere a este tema y pone al árbol de Navidad en el centro de la escena pero desde la óptica de su significado espiritual y los colores que deberían caracterizarlo en este 2025.

¿Qué colores debe tener nuestro árbol de Navidad?

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más respetadas en el continente americano y sus predicciones y preceptos son seguidos por muchos adeptos. En esta oportunidad, centró su mirada en el tradicional árbol de Navidad sobre el cual afirmó que en este 2025 debe tener los colores dorado, rojo y verde.

La astróloga precisa que el dorado se relaciona con la riqueza, la felicidad y la estabilidad, mientras que el rojo ayuda a repeler cualquier tipo de brujería, envidias y malas vibras. Sobre el color verde, indicó que simboliza el crecimiento y la salud.

Árbol de Navidad y espiritualidad

Para Mhoni Vidente, el árbol de Navidad debe estar decorado con estos colores señalados con el fin de potenciar esas energías descritas. Además, la astróloga puso especial atención en el ángel que corona al pino y es por eso que recomendó que sea de color blanco.

El ángel de nuestro árbol de Navidad representa la armonía y la paz, por lo que se encargará de cuidar nuestro hogar durante las celebraciones decembrinas. De esta manera, Mhoni Vidente dejó en claro lo que encierra a nivel espiritual el árbol navideño y los colores elegidos para decorarlo, sentando así las bases para que las familias le den la importancia que este elemento se merece.