Esto pasa si pones el árbol de Navidad desde noviembre

Todo está listo para disfrutar de la Navidad, una de las celebraciones más importantes que existen en México y el resto del mundo. Ante ello, muchas personas en redes sociales se han preguntado si existe un impedimento para colocar el árbol desde noviembre y no esperarse hasta diciembre del 2025.

La colocación del árbol de Navidad se ha convertido en uno de los momentos más esperados por chicos y grandes, pues ayuda a que la unión familiar se haga presente al momento de ubicarlo en el mejor lugar de la casa a través de esferas, luces y las conocidas estrellas en el pico de este.

¿Es malo poner el árbol de Navidad desde noviembre?

De acuerdo con la tradición derivada de la Iglesia Católica, existe una fecha recomendada para colocar el árbol de Navidad, misma que es hasta diciembre. Vale decir que el árbol es uno de los símbolos característicos más importantes dentro del nacimiento de Jesucristo hace más de dos mil años.

Ahora bien, según el Semanario Desde la Fe, se recomienda colocar el árbol de Navidad el Primer Domingo de Adviento, el cual simboliza la espera de la llegada de Jesús. Se trata, entonces, de una tradición que se puede mantener durante todo el periodo de adviento, lo anterior de acuerdo con las escrituras.

En este punto, vale decir que el Adviento no es más que un tiempo de preparación rumbo a las cuatro semanas previas de Navidad, por lo que recuerda la llegada de Jesucristo al espacio territorial. Por ende, la Iglesia Católica lo considera una oportunidad para sensibilizar el corazón y fortalecer los lazos amistosos, familiares y sociales.

¿Qué pasa si pongo el árbol de Navidad fuera del Adviento?

Si bien esta es una recomendación de parte de la Iglesia Católica, en esencia no existe ningún inconveniente en poner el árbol de Navidad en una fecha distinta a la establecida. De hecho, miles de personas en México deciden colocarlo después de la celebración de Día de Muertos; es decir, a partir del 3 de noviembre.