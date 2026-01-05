Esta es la manera correcta de escoger el corte de pelo ideal para iniciar el 2026

Al momento en que iniciamos un año nuevo, muchos desean empezar con un nuevo estilo, siendo una gran pauta para dar inicio a una parte importante de su vida. En el 2026, no será la excepción; por eso muchos desean conocer el corte de pelo que les quede mejor a su rostro.

Es así que te detallaremos cuál es la manera correcta de escoger tu nuevo peinado, tips que van a ser de gran utilidad y te ayudarán a tomar una mejor decisión al respecto. Toma nota de todos los consejos que te vamos a proporcionar.

¿Cómo saber qué tipo de cara tengo y qué corte me queda?

Para emplear la manera correcta de escoger el nuevo corte de pelo que va a dominar tu apariencia en el 2026, no solamente se considera el tipo de cabello que tengamos (liso, ondulado o rizado); también va a depender la forma de nuestro rostro, permitiendo que el nuevo look favorezca nuestro aspecto.

Primero, para saber qué rostro tiene, frente a un espejo, con el rostro descubierto y con ayuda de un plumón, dibuja la silueta; esto te va a permitir identificar qué forma tienes. Estos son los cortes que le quedan a cada uno de ellos:

Redondo: Opta por capas y volumen en la coronilla. Puedes agregar un flequillo desfilado.

Rectangular: Pide peinados con volumen en los lados; aplícalo al solicitar un flequillo.

Ovalado: ¡La más afortunada! Te quedan todos los estilos por tu tipo de rostro.

Forma de corazón: En capas por la parte delantera y mechones que marquen tu rostro.

Alargada: Cortes que te otorguen volumen en la melena.

¿Qué corte de pelo te hace lucir mejor?

Una vez que ya identificaste el rostro que tienes y las características que el peinado debe tener para aplicar la manera correcta de escoger, podemos hablar sobre los cortes de cabello del 2026 que debes optar dependiendo del tipo de melena que tengas. Considera los siguientes tips: