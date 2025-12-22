EN VIVO: Sigue el recorrido de Santa Claus en Navidad 2025; ¿a qué hora pasará por tu ciudad?

¡Ya suena el cascabeleo! Santa Claus ya está afinando los últimos detalles para iniciar su recorrido desde el Polo Norte y así poder entregarle regalos a los niños bien portados del mundo en esta Navidad 2025.

¿Quieres saber a qué hora llega Papá Noel a México? Puedes seguir su ruta en tiempo real desde tu celular o computadora con distintas plataformas. Pero ojo: Santa solo hace entregas cuando nadie lo ve, así que quizá sea mejor quedarte dormido antes de que llegue a tu ciudad.

EN VIVO: ¿Cómo funciona el Santa Tracker de Google?

Google volvió a habilitar el sitio Santa Tracker , la cual es una herramienta interactiva que permite seguir minuto a minuto el recorrido del trineo desde la madrugada del 24 de diciembre.

Desde distintas plataformas, los usuarios pueden ver en tiempo real la ruta de Santa Claus alrededor del mundo a través de un mapa donde se marcan las paradas, kilómetros recorridos y regalos entregados.

Pero esa no es la única función. El sitio también cuenta con juegos en línea, animaciones navideñas, minipelículas y actividades educativas pensadas para niños de todas las edades, lo que lo convierte en una opción ideal para entretener a la familia durante Nochebuena.

¿Qué es NORAD Santa Tracker?

El otro rastreador popular es NORAD Tracks Santa , desarrollado por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Este servicio utiliza tecnología avanzada de satélite y radares para rastrear al trineo en tiempo real.

Cuando Santa inicia su ruta el 24 de diciembre, NORAD publica cada hora videos desde la “Santa Cam”, donde se puede ver a Papá Noel sobrevolando ciudades y lugares emblemáticos del planeta.

Al igual que el sitio de Google, este tracker también permite visualizar el número de regalos entregados y la hora aproximada de arribo.

¿A qué hora pasa Santa Claus por México?

De acuerdo con estimaciones tradicionales, la primera parada suele realizarse en Rusia. Se calcula que inicia alrededor de las 4:00 de la madrugada en horario de México, y conforme avanza el día va recorriendo Asia, Europa y Oceanía antes de dirigirse a América.

Para México, el paso suele ocurrir entre la noche del 24 y primeras horas del 25 de diciembre, dependiendo de la región. Por eso, si quieres verlo cerca, conviene seguir el mapa en tiempo real.

¿De dónde surgió el árbol de navidad?

Mientras esperas el paso del trineo, vale la pena recordar los orígenes del árbol de Navidad. Aunque muchos lo asocian con el nacimiento de Jesús, su origen es más antiguo de lo que pensamos.

Antes del cristianismo, romanos, celtas y egipcios adornaban ramas verdes para celebrar el solsticio de invierno como símbolo de vida ante el frío.

Con el tiempo, el cristianismo retomó estas tradiciones y para el siglo XVI, Alemania consolidó el árbol de Navidad moderno dentro de los hogares, adornado con frutas y velas.

Se dice que Martín Lutero colocó luces para representar estrellas en el cielo, costumbre que evolucionó hasta las luces navideñas que hoy iluminan millones de casas.